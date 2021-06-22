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Нарушение властями обязательств перед инвесторами нанесло удар по рынку "зеленой" энергетики – СМИ

22 июня 2021, 17:15

Для того, чтобы в Украину зашли деньги, в стране нужно создать благоприятный инвестиционный климат.

солнечные батареи
Возобновляемая энергетика в Украине в прошлом году была профинансирована на 1,4$ млрд. / УНИАН

Украинская власть нарушает свои обязательства, не выполняя условия меморандума, который был подписан с инвесторами, работающими в сфере источников возобновляемой энергии. Если государство согласится реализовывать свои обязательства, то страну ожидают новые инвестиции и налоговые поступления.

Об этом идет речь в материале "Как увеличить поступления в государственный бюджет на 60 млрд грн", который был опубликован ресурсом Цензор. Нет.

В статье говорится о том, что в прошлом году отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил 868 миллионов долларов, что является рекордным показателем за последние два десятилетия. На это указывают и данные Нацбанка. В период с 2016 по 2019 год государству удавалось привлечь не менее 3,7 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций.

Ключевой проблемой оттока ПИИ из страны стала ситуация, связанная с эпидемией коронавирусной инфекции. Инвесторы предпочли вкладывать деньги в другие активы – государственные облигации США, акции ведущих технологических компаний или золото.

"Однако темпы вывода капитала можно было бы уменьшить, если бы поведение украинской власти было нацелено на защиту интересов внешних и внутренних инвесторов. Именно создание неблагоприятного инвестиционного климата можно считать основной преградой прихода инвестиций в Украину", - отмечено в материале.

Издание утверждает, что государство на данный момент не выполняет ряд обязательств перед инвесторами, среди которых реализация судебной реформы. Также проявляется популизм на примере создания института инвестиционных нянь.

Основным примером недоработок государства журналисты считают не выполнение властями своих обязательств перед предпринимателями, которые инвестируют в возобновляемые источники энергии.

Примечательно, что с 2010 году в производство возобновляемой электроэнергии в Украине было привлечено 12,3 миллиарда долларов инвестиций, о чем свидетельствуют данные Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

В прошлом году в условия рекордного оттока инвестиций в Украину, возобновляемая энергетика была проинвестирована на 1 миллиард 400 тысяч долларов.

Инвесторы вкладывали средства в сектор возобновляемой энергии по причине высоких зеленых тарифов и фиксации вопросов выплат, которые гарантировались законодательством. В прошлом году Кабмин выдвинул инициативу о снижении зеленых тарифов в обмен на планомерные выплаты старых долгов, сумма которых на 1 августа 2020 года составляла 22 миллиарда гривен.

Государство и инвесторы закрепили договоренности на базе специального меморандума и законодательства. Был согласован график погашения задолженности по электроэнергии: 40% долга – 8,96 миллиардов гривен – "зеленые" должны были получить в четвертом квартале прошлого года. Остальные 60% должны были выплачиваться равными частями в течение текущего года по 15% или 3,36 миллиардов гривен в каждом квартале.

Государственный бюджет должен был стать одним из источников погашения долга. На данную инициативу закладывалось 20% денежной компенсации зеленого тарифа, однако этого не произошло.

"В результате согласованный график не выполняется, на 1 июня 2021 года оплата за приобретенную в 2020 году зеленую электроэнергию составляет 66%", - указывается в материале.

Подчеркивается, что в данный момент инвестиции остановлены. Банки государства решили приостановить кредитование сферы возобновляемой энергии до того, как будет решена проблема с долгами. Международные корпорации также временно решили не инвестировать в украинскую отрасль ВИЭ. По определенным проектам и вовсе были объявлены дефолты.

зеленая энергетика новости Украины
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