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Некоторые украинцы смогут уйти на пенсию только на 5 лет позже: кому не повезет

Дмитрий Видоменко
14 апреля 2023, 11:36 обновлено 14 апреля, 11:36
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В Украине есть три варианта выхода на пенсию: в 60, 63 и 65 лет, а возраст выхода на пенсию зависит от стажа, сообщают в ПФУ.
Пенсионеры, монеты
Часть украинцев сможет уйти на пенсию лишь на 5 лет позже: кто попадет / коллаж фото УНИАН

В Украине, согласно действующему законодательству, на данный момент есть три возрастных варианта выхода на пенсию − в 60, 63 и 65 лет. Об этом еще раз напомнили украинцам в Пенсионном фонде и рассказали о том, что как нужно тщательно проверять свой страховой стаж.

Как пишут чиновники, в личном кабинете на сайте ПФУ украинцу нужно выбрать раздел "Мой страховой стаж", где они и смогут просмотреть данные о своем страховом стаже и уплаченных страховых взносах.

Для выхода на пенсию в 60 лет:

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  • в 2023-м – от 30 лет;
  • в 2024-м – от 31 года;
  • в 2025-м – от 32 лет;
  • в 2026-м – от 33 лет;
  • в 2027-м – от 34 лет;
  • в 2028-м – от 35 лет.

Как говорят в ПФУ, если человек не может выполнить вышеуказанное требование, то есть шанс выйти на пенсию в 63 года. Для этого нужно к этому возрастному рубежу заработать (в зависимости от того, когда человек достигнет такого возраста):

  • в 2022-м – от 19 до 29 лет;
  • в 2023-м – от 20 до 30 лет;
  • в 2024-м – от 21 до 31 года;
  • в 2025-м – от 22 до 32 лет;
  • в 2026-м – от 23 до 33 лет;
  • в 2027-м – от 24 до 34 лет.

Как дополняют в ПФУ, уже с 2024 года нужно иметь как минимум тридцать лет страхового стажа. Тем, кому не хватит стажа, придется работать до 63 лет (если есть от 23 лет стажа) и 65 лет (если есть от 15 до 23 лет стажа). И лишний раз напомнили украинцам, что традиционного повышения минимальной пенсии на уровень инфляции в 2023 году не планируется.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Во время недавней индексации (с 1 марта нынешнего года) пенсий для некоторых категорий украинцев повышение состоялось чисто символическое – в районе 100 грн. В то время как в среднем повышение составило 587,41 грн.

По данным специалистов, минимальную прибавку к пенсии в размере 100 гривен получили около 900 тысяч украинцев.

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