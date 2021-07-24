"Никто ничего не предлагал": в Газпроме ответили на резкое заявление Киева о покупке газа

В Газпроме отреагировали на заявление Нафтогаза / Reuters

В РАО Газпром прокомментировали заявление главы НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко о предложении российской стороны по сохранению транзита газа через Украину в обмен на невыгодные закупки газа.

В российской компании уточнили, что не предлагали Украине покупать российский газ, а слова главы компании Алексея Миллера были адресованы партнерам из стран Евросоюза, говорится в комментарии Газпрома.

"Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий председателя правления Газпрома Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь — немецким", — говорится в сообщении управления информации Газпрома.

Кроме того, также уточняется, что слова Миллера о возможности новых закупок газа Европой связаны в том числе с вопросом декарбонизации экономики ЕС.

Ранее Витренко заявил о том, что предложения по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для нашей страны неприемлемы.

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Комментируя заявление главы правления Газпрома Алексея Миллера о готовности обеспечить и увеличить транзит газа через Украину при дополнительных закупках российского газа, Витренко сказал, что Украина не примет "такие дискриминационные предложения".