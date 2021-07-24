"Никто ничего не предлагал": в Газпроме ответили на резкое заявление Киева о покупке газа

В Газпроме заявили о возможности новых закупок газа РФ в Европе.
В РАО Газпром прокомментировали заявление главы НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко о предложении российской стороны по сохранению транзита газа через Украину в обмен на невыгодные закупки газа.
В российской компании уточнили, что не предлагали Украине покупать российский газ, а слова главы компании Алексея Миллера были адресованы партнерам из стран Евросоюза, говорится в комментарии Газпрома.
"Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий председателя правления Газпрома Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь — немецким", — говорится в сообщении управления информации Газпрома.
Кроме того, также уточняется, что слова Миллера о возможности новых закупок газа Европой связаны в том числе с вопросом декарбонизации экономики ЕС.
Ранее Витренко заявил о том, что предложения по сохранению транзита через Украину в обмен на невыгодные закупки российского газа для нашей страны неприемлемы.
Комментируя заявление главы правления Газпрома Алексея Миллера о готовности обеспечить и увеличить транзит газа через Украину при дополнительных закупках российского газа, Витренко сказал, что Украина не примет "такие дискриминационные предложения".
Контракт на транзит газа между Россией и Украиной
30 декабря 2019 года в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия – Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях.
Договоренность была достигнута еще 20 декабря, однако подписи были поставлены за сутки до прекращения прежнего контракта.
Минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб. газа в первый год и по 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.
По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, это первый случай в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". Ранее закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати"."
Газпром и Нафтогаз Украины также заключили безотзывное соглашение об урегулировании споров.
Минюст Украины и Газпром заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к Газпрому, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.