"Обед по-богатому" или сколько стоит депутатам хорошо покушать: СМИ узнали цены в столовой Рады

Самые дорогие - блюда из рыбы / УНИАН

Журналисты решили выяснить, сколько стоит сытный обед в украинском парламенте. Этим вопросом занялся корреспондент УНИАН, который проинспектировал цены в столовой Верховной Рады.

В частности, выяснялась стоимость "хорошего" обеда, который не каждому по карману.

Таким образом, "обед по-богатому" с борщем за 51 грн, шашлыком из филе семги за 133 грн, фасолью зеленой за 43 грн, лимонным тартом за 48 грн, картофелью за 26 грн, котлетой по-киевски за 58 грн, соком за 14 грн и салатом "Царский" с семгой за 90 грн обошелся в 466 грн.

А вот чашечка кофе в Раде стоит 24 грн.

В целом получается 490 грн.

Также ранее журналисты выяснили, что самые дорогие блюда в меню ВР - это рыба. К примеру, филе семги стоит 180 грн, а тартар с семгой и авокадо 241 грн.

Напомним, ранее нардеп от Слуги народа и спортсмен Жан Беленюк пожаловался на высокие цены на обеды в столовой Верховной Рады. По его словам, на один прием пищи уходит порядка 300 грн. К примеру, за тарелку борща, картофельное пюре с отбивной и салат с красной рыбой и перепелиными яйцами он заплатил 280 грн.