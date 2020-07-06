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Украине грозит банкротство: в Германии дали тревожный прогноз

Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности, напомнили в Берлине.

6 июля 2020, 10:02
Смолий
Яков Смолий ушел в отставку / УНИАН

После отставки главы Национального банка Якова Смолия Украине может грозить банкротство.

Об этом идет речь в материале немецкого делового издания Handelsblatt.

"Украине как государству вновь грозит банкротство, поскольку Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов. Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме $17 млрд, срок погашения которых уже истекает", — говорится в материале.

Кроме того. В материале также цитируется эксперт лондонской компании BlueBay Тимоти Эш.

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Он назвал отставку главы НБУ "тяжелым ударом для Украины, а также большим риском для рыночно-финансовой стабильности страны".

Напомним, ранее народные депутаты проголосовали за отставку Смолия с поста главы НБУ.

В свою очередь Яков Смолий заявил о политическом давлении на регулятор через суды, информационные атаки и необоснованные политические оценки.

На заседании Верховной Рады он подчеркнул, что принял решение уйти в отставку, потому что в течение длительного времени на НБУ осуществляется систематическое политическое давление.

НБУ новости Украины Яков Смолий банкрот
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