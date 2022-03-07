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Партия Путина хочет национализировать имущество компаний, которые уходят из РФ из-за войны в Украине

7 марта 2022, 19:28

Единая Россия пытается решить вопрос растущей безработицы.

Секретарь Генсовета партии Путина Едина Россия Андрей Турчак назвал выход иностранных компаний из РФ из-за военной агрессии против Украины "предумышленным банкротством".

Расценивая таким образом нежелание бывших партнеров сотрудничать со страной-агрессором, Турчак предложил национализировать производство и мощности этих компаний, которые находятся на территории России.

Свое предложение он мотивирует желанием сохранить рабочие места для тысяч российских рабочих.

"Смотреть на это безучастно мы не будем. Мы примем жесткие ответные меры, действуя по законам военного времени", - заявил Турчак.

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