В Украине хотят повысить пенсии: кто и сколько может получить

Минимальная пенсия вырастет с января или июля 2021 года – Минсоцполитики / УНИАН

Правительство уже в следующем году планирует повысить минимальные пенсии. Украинцы в возрасте от 60 до 65 лет при наличии стажа могут рассчитывать на рост социальных выплат в январе или июле.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает Украина 24.

По ее словам, перед Кабмином на следующий год стоит задача наполнить Пенсионный фонд денежными средствами для создания программы, обеспечивающей повышение пенсий украинцам. В том случае, если правительству удастся установить повышение минимальной зарплаты, то в январе минимальная пенсия для украинцев в возрасте 60-65 лет, у которых 30-35 лет стажа, будет оставлять 2400 гривен.

При условии роста минимальной зарплаты в июле данная категория украинцев сможет рассчитывать на пенсию в размере 2600 гривен.Читайте такжеТарифы, пенсии и карантин: что меняется с 1 июля в Украине

"Если будет повышена минимальная зарплата, то у нас в январе, например, минимальная пенсионная выплата для людей, которым 60-65 лет, при условии, что у мужчин 35 лет стажа, а у женщины 30, - составит 2400 грн. Если минимальная зарплата будет повышена с июля, то эти параметры будут 2600 грн", - сказала Лазебная.

Ранее министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что в 2021 году украинцев ожидает три этапа повышения пенсионных выплат. Первый из них стартует уже 1 марта следующего года. Плановая индексация пенсий должна составить 15%.