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Пенсии в Украине пересчитают задним числом: кому ожидать прибавки

Дмитрий Видоменко
7 апреля 2024, 14:00
В Украине с 1 апреля пересчитали пенсии тем, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе и накопил как минимум 24 месяца дополнительно стажа.
Пенсии в Украине пересчитают задним числом: кому ожидать прибавки
Кому дадут прибавку к пенсиям? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

В Украине с 1 апреля 2024 года пересчитали пенсии тем, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе и получил как минимум два года дополнительного стажа. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Однако повышение и за апрель, и за май будет "оформлено" задним числом ‒ в июне 2024 года. Как говорят чиновники, пенсии автоматически перечислят тем, кто после назначения или пересчета продолжал работать. Важное условие – чтобы на 1 марта 2024 года такой пенсионер накопил 24 месяца страхового стажа.

Дата проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам – 1 апреля 2024 года. В то же время перерасчет будет произведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок подачи отчетов – до 10 мая).

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Кому увеличили пенсию с 1 апреля

Как сообщал Главред, в апреле гражданам, достигшим 65-летнего возраста, пересчитают пенсии. Украинские пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж и продолжают работать, могут также ожидать увеличения своих пенсионных выплат.

Также, ежегодная индексация пенсий, которая состоялась 1 марта, привела к повышению размеров пенсий для военных пенсионеров. Большие пенсии военные теперь получают и по инвалидности.

К тому же, в Украине с 1 апреля 2024 года минимальную пенсию повысят с 7,1 тысячи до 8 тысяч грн.

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