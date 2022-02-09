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Перерасчет пенсии для работающих: что влияет на ее размер и как проверить начисления

9 февраля 2022, 09:58

Расчет пенсии, говорят эксперты, производится в каждом случае индивидуально. В формулу подставляются данные о стаже и зарплате конкретного человека.

Пенсия, трудовая
Перерасчет пенсии для работающих: что влияет на ее размер и как проверить начисления / УНИАН / ua.depositphotos.com

Людям, которые после выхода на пенсию еще продолжают трудовую деятельность, перерасчет социально выплаты производят в среднем через два года. Часто бывает так, что украинец или украинка вышли на заслуженный отдых, но продолжают работать еще несколько лет, а их пенсия меньше, чем у коллег, вышедших на пенсию позже. Специализированный портал "НаПенсии" рассказал, как исправить такую ситуацию.

Пенсионный консультант Сергей Коробкин напоминает, что формула расчета обычной пенсии по возрасту у всех одинаковая. Но расчет пенсии производится в каждом случае индивидуально. В формулу подставляются данные о стаже и зарплате конкретного человека.

На размер пенсии может повлиять и фактор того, за какой период учтена заработная плата, в каком году человек ушел на пенсию, имеет ли он право на дополнительные надбавки и так далее.

В случае с заявителем на размер пенсии влияет и тот факт, что он продолжает работать.

После увольнения пенсию, говорят эксперты, пересчитают с учетом более актуального прожиточного минимума и более высокого размера минимальной пенсии. У работающих и неработающих пенсионеров эти суммы отличаются.

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Кроме того, перерасчет пенсии за каждые два года, которые отработаны после выхода на пенсию, тоже имеет ряд особенностей. По состоянию на сегодня, такие перерасчеты, как правило, не приносят слишком большого повышения пенсионных выплат.

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Напомним, ранее, в июне 2020 года, правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады проект закона,который предполагает замену бумажных трудовых книжек на электронные.

Законодательная инициатива должна избавить украинцев от лишней бюрократии и упростить процедуру получения пенсионных выплат.

За основу Верховная Рада одобрила проект закона в начале сентября 2020 года.

В пятницу, 5 февраля 2021 года , парламент поддержал законопроект №3623 во втором чтении - 265 голосами.

Принятый в пятницу, 5 февраля, во втором чтении законопроект №3623 упрощает доступ украинцев к информации о трудовом стаже. Как говорится в пояснительной записке к закону, значительным образом упрощается начисление выплат (то бишь пенсии будут начисляться в автоматическом порядке)

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