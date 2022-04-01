Почему банки списывают задолженности по кредитам - разъяснение

Ослабления действуют во время военного положения и в тридцатидневный срок после дня его прекращения или отмены.
Украинцы в сети начали массово жаловаться на работу ряда банковских учреждений за снятие средств с кредиторов, несмотря на постановление Национального банка о кредитных каникулах.
Люди пишут, что ряд банков продолжают списывать проценты по кредиту.
Как известно, закон Украины № 2120-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о действии норм на период действия военного положения" был принят 18 марта.
Он предусматривает, что на время действия военного положения и в тридцатидневный срок после дня его прекращения или отмены потребитель не будет нести ответственность перед кредитодателем в случае просрочки исполнения обязательств по потребительскому кредиту.
Также в случае допущения такой просрочки потребитель освобождается, в частности, от обязанности уплаты кредитодателю неустойки (штрафа, пени) и других платежей, уплата которых предусмотрена договором о потребительском кредите за просрочку исполнения (неисполнение, частичное исполнение) потребителем обязательств за таким договором.
Также запрещается в случае невыполнения обязательств по договору о потребительском кредите увеличение процентной ставки за пользование кредитом, кроме случаев, когда установление изменяющейся процентной ставки предусмотрено кредитным договором или договором о потребительском кредите.
Отметим, эти нормы распространяются на все кредитные учреждения Украины.
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