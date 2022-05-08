Под 40 гривен за доллар: появился неожиданный валютный прогноз на лето

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Финансовый эксперт Даниил Монин спрогнозировал курс американского доллара в ближайшее время.

Как подчеркнул он в комментарии Телеграфу, до конца мая цена доллара будет колебаться в пределах 33-34 гривен — речь идет о наличном рынке.

Эксперт не исключил, что с приходом лета может измениться, и для этого существует сразу несколько факторов.

Один из самых главных — принятие законопроекта №7311, который предполагает увеличение размера налогов. Если это произойдет, объясняет эксперт, то вслед за налоговой ставкой импортерам увеличат платежи.

"Значит — поднимут спрос на валюту и заставят бизнес покупать ее активнее и дороже, чем сейчас", — предположил Даниил Монин.

Вместе с этим он считает, что если Нацбанк будет вести грамотную политику, то внезапного скачка рост доллара можно избежать. Главное — не ухудшить ситуацию еще больше.

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Напомним, по прогнозу финансовых аналитиков, в первое послевоенное время доллар будет в пределах 32,5-45 гривен, а евро от 35,43 до 49,95 грн.

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