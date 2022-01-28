Под 500 гривен за килограмм: в Украине рекордно взлетели цены на мед

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В 2022 году в Украине ожидается рост цен на мед. Пасечники раскрыли причину - уменьшение объемов производства.

В 2021 году стоимость меда выросла на 15-25% – в зависимости от сорта, сообщает ТБ Галичина.

Производители подчеркивают, что в прошлом году мед вырос в цене потому что 2020-й был дефицитным годом.

И хотя в 2021-м в силу способствующих погодных и климатических условий производство немного увеличилось, оно все равно не вышло на уровень 2018-2019 годов. А когда на рынке становится меньше меда – цена на него растет", – рассказал пасечник Андрей Павлюк.

При этом он подчеркнул: в первую очередь, подорожают сортовые меда. В частности, на мед из акации и липы.

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Цены на мед в супермаркетах

Отметим, что одним из наиболее дорогих является предложение Varus. Там мед продают по 115,9 грн за 250 грамм (463,6 грн/кг в пересчете).

Для сравнения, в популярном онлайн-магазине Rozetka мед продают по цене 345 гривен (со скидкой) за 770 г (450 гривен за кило/490 гривен за килограмм - цена без скидки).

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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