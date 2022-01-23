Подскочат тарифы на отопление, газ и электричество: украинцам назвали причину

/ УНИАН

В 2022 году украинцев ждет значительный рост тарифов на коммунальные услуги, заявил глава правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Как подчеркнул он в эфире Апостроф TV, тарифы на коммуналку в 2022 году сильно вырастут.

Эксперт напомнил, что в Национальном банке Украины на днях заявили, что Украина будет вынуждена поднимать тарифы, в том числе и на теплоснабжение, газоснабжение, распределение и электроэнергию.

"Украинцы будьте внимательны, тарифы в этом году очень сильно вырастут. А субсидии уже на сегодня не хватает 9 млрд. А по моим расчетам, 9 млрд – это только в бюджете не хватает. А если добавить весь рост тарифов, то нам необходимо, по меньшей мере, 30-35 млрд грн субсидии на 2022 год", - объяснил он.

Ранее сообщалось о том, что в Украине поставщики газа помимо основного платежа добавляют в платежки еще один показатель – абонентскую плату за тепло и горячую воду.

Реклама

Это предусмотрено законом "О жилищно-коммунальных услугах" и "О коммерческом учете коммунальных услуг".

Читайте еще: