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Взлет тарифов на коммуналку: украинцы узнали о новом росте цен

16 января 2022, 16:55
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В текущем году ожидается рост тарифов на коммуналку, говорят в правительстве.

тариф, коммуналка
В Украине прогнозируют новый рост тарифоа на коммуналку / УНИАН

С 1 января в Украине повысились тарифы на воду и доставку газа. В правительстве говорят, что не за горами подорожание отопления и газа.

Тарифы на доставку газа выросли у ряда поставщиков, говорится в материале Оbozrevatel.

В то же время повышение цен на воду для 25 водоканалов объяснили подорожанием электроэнергии, ростом доходов на ремонты и зарплаты.

Уточняется, что суммы в платежках на доставку газа формируются исходя из двух показателей: среднее месячное потребление газа с октября по октябрь и тарифа облгаза. Эти цифры умножают, а полученную сумму нужно платить ежемесячно, независимо от того, сколько газа вы тратите.

По официальному прогнозу правительства в текущем году ожидается рост тарифов на коммуналку.

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Что подорожает в 2022 году:

  • газ - на 10-16% (до 8,69-9,1 грн за куб);
  • вода - на 11%;
  • отопление - на 6% (в Киеве, например, до 33,7 грн за куб).

Рост тарифов в Украине: прогноз экспертов

  • газ подорожает на 20% (до 9,4 грн);
  • электроэнергия на 17,5% (1,9 грн при потреблении свыше 100 кВт/час);
  • отопление и горячая вода на 16% (зависимо от поставщика конечная стоимость будет отличаться).

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в 2022 году в Украине ожидается новое повышение коммунальных тарифов.

По данным Ассоциации водоканалов, поставщики терпят убытки в связи с ростом тарифов на электроэнергию и зарплат.

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