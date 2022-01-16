Взлет тарифов на коммуналку: украинцы узнали о новом росте цен

В текущем году ожидается рост тарифов на коммуналку, говорят в правительстве.
С 1 января в Украине повысились тарифы на воду и доставку газа. В правительстве говорят, что не за горами подорожание отопления и газа.
Тарифы на доставку газа выросли у ряда поставщиков, говорится в материале Оbozrevatel.
В то же время повышение цен на воду для 25 водоканалов объяснили подорожанием электроэнергии, ростом доходов на ремонты и зарплаты.
Уточняется, что суммы в платежках на доставку газа формируются исходя из двух показателей: среднее месячное потребление газа с октября по октябрь и тарифа облгаза. Эти цифры умножают, а полученную сумму нужно платить ежемесячно, независимо от того, сколько газа вы тратите.
По официальному прогнозу правительства в текущем году ожидается рост тарифов на коммуналку.
Что подорожает в 2022 году:
- газ - на 10-16% (до 8,69-9,1 грн за куб);
- вода - на 11%;
- отопление - на 6% (в Киеве, например, до 33,7 грн за куб).
Рост тарифов в Украине: прогноз экспертов
- газ подорожает на 20% (до 9,4 грн);
- электроэнергия на 17,5% (1,9 грн при потреблении свыше 100 кВт/час);
- отопление и горячая вода на 16% (зависимо от поставщика конечная стоимость будет отличаться).
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в 2022 году в Украине ожидается новое повышение коммунальных тарифов.
По данным Ассоциации водоканалов, поставщики терпят убытки в связи с ростом тарифов на электроэнергию и зарплат.
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