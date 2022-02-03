Подтвердить стаж для пенсии можно не только трудовой: в Кабмине приняли новое постановление

Согласно новому постановлению правительства, с минувшего года бумажные трудовые книжки для подтверждения стажа в Украине стали необязательными.
На заседании Кабмина 2 февраля 2022 года принято решение ‒ для подтверждения трудового стажа, который дает право работнику на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, можно двумя способами: из трудовой книжки или электронных данных, которые содержатся в соответствующем государственном реестре, где ведется учет трудовой деятельности.
Как говорится в пояснительной записке к постановлению правительства, документ разработан с целью приведения подзаконных нормативных актов в соответствие к закону об учете трудовой деятельности в электронной форм, который вступил в действие 10 июня минувшего года. Он делает бумажные трудовые книжки необязательными. При этом предусматривает, что данные о периодах трудовой деятельности работника вносятся в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, который формирует и ведет Пенсионный фонд.
В частности, новый механизм подтверждения стажа для получения "выслужной" прибавки предусмотрен для:
- работников органов исполнительной власти и других госорганов;
- педагогических и научно-педагогических работников образовательных учреждений;
- научных работников;
- сотрудников архивов и библиотек;
- специалистов учреждений ветеринарной медицины;
- работников государственных и коммунальных аптек;
- работников государственных и коммунальных парков культуры и отдыха, культурно-образовательных центров, клубных учреждений;
- прокуроров;
- работников заповедников и национальных парков;
- сотрудников государственных интернатов и центров социальных служб.
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Напомним, ранее, в июне 2020 года, правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады проект закона,который предполагает замену бумажных трудовых книжек на электронные.
Законодательная инициатива должна избавить украинцев от лишней бюрократии и упростить процедуру получения пенсионных выплат.
За основу Верховная Рада одобрила проект закона в начале сентября 2020 года.
В пятницу, 5 февраля 2021 года , парламент поддержал законопроект №3623 во втором чтении - 265 голосами.
Принятый в пятницу, 5 февраля, во втором чтении законопроект №3623 упрощает доступ украинцев к информации о трудовом стаже. Как говорится в пояснительной записке к закону, значительным образом упрощается начисление выплат (то бишь пенсии будут начисляться в автоматическом порядке)