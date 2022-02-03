Подтвердить стаж для пенсии можно не только трудовой: в Кабмине приняли новое постановление

В Кабмине приняли новое постановление / УНИАН / ua.depositphotos.com

На заседании Кабмина 2 февраля 2022 года принято решение ‒ для подтверждения трудового стажа, который дает право работнику на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, можно двумя способами: из трудовой книжки или электронных данных, которые содержатся в соответствующем государственном реестре, где ведется учет трудовой деятельности.

Как говорится в пояснительной записке к постановлению правительства, документ разработан с целью приведения подзаконных нормативных актов в соответствие к закону об учете трудовой деятельности в электронной форм, который вступил в действие 10 июня минувшего года. Он делает бумажные трудовые книжки необязательными. При этом предусматривает, что данные о периодах трудовой деятельности работника вносятся в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, который формирует и ведет Пенсионный фонд.

В частности, новый механизм подтверждения стажа для получения "выслужной" прибавки предусмотрен для:

работников органов исполнительной власти и других госорганов;

педагогических и научно-педагогических работников образовательных учреждений;

научных работников;

сотрудников архивов и библиотек;

специалистов учреждений ветеринарной медицины;

работников государственных и коммунальных аптек;

работников государственных и коммунальных парков культуры и отдыха, культурно-образовательных центров, клубных учреждений;

прокуроров;

работников заповедников и национальных парков;

сотрудников государственных интернатов и центров социальных служб.

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Напомним, ранее, в июне 2020 года, правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады проект закона,который предполагает замену бумажных трудовых книжек на электронные.

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Законодательная инициатива должна избавить украинцев от лишней бюрократии и упростить процедуру получения пенсионных выплат.

За основу Верховная Рада одобрила проект закона в начале сентября 2020 года.

В пятницу, 5 февраля 2021 года , парламент поддержал законопроект №3623 во втором чтении - 265 голосами.

Принятый в пятницу, 5 февраля, во втором чтении законопроект №3623 упрощает доступ украинцев к информации о трудовом стаже. Как говорится в пояснительной записке к закону, значительным образом упрощается начисление выплат (то бишь пенсии будут начисляться в автоматическом порядке)