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Потерять квартиру за долги: что светит украинцам за задолженность по ЖКХ

4 февраля 2021, 03:50
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На погашение задолженности может вообще не оставаться денег, предупредил Александр Хмелевский.

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Что ждет украинцев, задолжавших за коммуналку / ZIK.ua

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский прокомментировал зарегистрированный в Верховной Раде законопроект, предусматривающий взыскание с украинцев долгов за услуги ЖКХ.

В комментарии Главреду он заявил, что указанные в законопроекте меры могут существенно усложнить погашение долгов, так как люди, могут зарабатывать, например, выезжая за границу на заработки.

"Соответственно, ограничение на выезд за границу для них может лишить их возможности оплачивать счета по коммуналке", - отметил эксперт.

Кроме того, он обращает внимание на то, что у украинцев, в случае внедрения реструктуризации, на нее может просто не хватить средств: "Сейчас у многих людей на оплату коммуналки уже уходит более 20% их доходов, а субсидии могут получить далеко не все, кто в них нуждается".

Экономист предупредил о том, что на погашение реструктурированной задолженности может вообще не оставаться денег.

"А это приведет к массовому взысканию долгов по суду за счет имущества должников. Ведь, если есть долг, его нужно оплатить, а раз нет других источников, то погашение происходит за счет продажи имущества должника. Вероятность того, что суд встанет на сторону должника и примет решение в его интересах, крайне мала", - предположил он.

Эксперт не исключил, что таким образом у людей могут начать массово отбирать квартиры.

"А где жить после этого людям и будет ли государство предоставлять им социальное жилье, закон никаких ответов не дает. Как результат, многие люди станут бездомными, будут обречены на нищету и смерть", - добавил Хмелевский.

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Тарифы в Украине:

ЖКХ реструктуризация долги за газ услуги ЖКХ
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