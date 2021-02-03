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Конфискация жилья и запрет на выезд: как украинцев хотят наказывать за ЖКХ долги

Анастасия Кучкина

журналист

3 февраля 2021, 09:03

Закон о выбивании долгов по коммуналке усилит давление на должников, но не решит проблемы хронических долгов, уверены эксперты.

Киев тарифы
В Раде готовятся рассмотреть закон о взыскании долгов за услуги ЖХХ / УНИАН

В Верховной Раде готовятся рассмотреть закон, подразумевающий взыскание с украинцев долгов за услуги ЖКХ. Согласно ему, долги по коммуналке приравниваются к неуплате алиментов, за что должнику может грозить ряд санкций - от запрета выезда за рубеж до ареста имущества. Эксперты, опрошенные Главредом, утверждают, что закононопроект, в случае принятия, может пустить украинцев по миру и не оставить им выбора, кроме как отстаивать свои интересы в судах.

Большие штрафы и риск остаться без жилья

Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг" (№3613) был внесен в парламент еще в июне минувшего года. А полгода спустя, в декабре, глава комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова зарегистрировала постановление о его рассмотрении и принятии в сессионном зале в первом чтении.

Главное новшество, которое вводится этим документом – обязательная реструктуризация долгов, накопившихся до 1 октября 2020 года. Для этого потребитель (физическое или юридическое лицо), за которым числится долг, должен будет заключить договор с компанией, предоставляющей услуги ЖКХ, о реструктуризации и рассрочке погашения долга равными частями сроком до 60 месяцев (до 5 лет), в зависимости от суммы долга и уровня доходов граждан на дату начала реструктуризации.

Читайте такжеАрест жилья, штрафы и запрет на выезд из страны: как в Раде планируют взыскание долгов за коммуналкуОтметим, что реструктуризация долгов по ЖКХ существует и сейчас.

Предусматривается, что с должника, который работает и получает субсидии, могут ежемесячно списывать, с учетом погашения текущих платежек, не более 25% от его дохода, а для пенсионеров и лиц, получающих любые виды соцпомощи, сумма списания не должна превышать 20%. При этом у должника также будет право погасить задолженность досрочно или, наоборот, продлить ее погашение в случае низких доходов.

За несвоевременную оплату коммуналки, должнику может насчитываться пеня за каждый день просрочки, но не более 100% от общей суммы долга. Кроме того, предусмотрены и штрафы за накопление долгов – если задолженность копилась в течение года, то к этой сумме добавят еще 20% штрафа, если два года – то 30%, три – 50%.

Если же потребитель не платит текущие платежи и не заключает договор о реструктуризации долга в течение месяца, то тогда компания-поставщик услуг ЖКХ, согласно проекту закона, будет иметь право обратиться в суд с иском к неплательщику. При этом, по решению суда, долг может вырасти вдвое – с заработной платы может быть удержано не 25%, а 50%, а также судебные исполнители могут наложить арест на жилье, если долг неплательщика будет превышать 20 минимальных зарплат (по состоянию на 1 января - 120 000 гривен).

Примечательно, что санкции к неплательщикам услуг ЖКХ - согласно закону, будут дублировать наказание для злостных неплательщиков алиментов, поскольку, помимо конфискации имущества, им могут запретить:

  • выезжать за границу,
  • пользоваться оружием,
  • охотиться.

По словам нардепа Александра Дубинского, Верховная Рада может принять этот законопроект в ближайшее время ввиду растущих долгов населения за услуги ЖКХ. По данным Госстата на декабрь 2020 года, долги за свет, газ, воду и отопление суммарно уже превысили 73 млрд гривен. По его мнению, этот законопроект – одно из условий для получения очередного транша от МВФ (Международного валютного фонда). Справедливости ради стоит сказать, что в правительстве это косвенно подтвердили – в частности, министр финансов Сергей Марченко в одном из недавних интервью сообщил об обеспокоенности МВФ намерением украинского правительства о возвращении к регулированию цен на газ для бытовых потребителей.

"Люди будут обречены на нищету"

Эксперты сходятся во мнении, что законопроект, в случае его принятия, хоть и усилит давление на должников, но не решит проблемы хронических долгов.

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский считает, что наоборот, указанные в нем меры могут существенно усложнить погашение долгов, так как люди, могут зарабатывать, например, выезжая за границу на заработки. Соответственно, ограничение на выезд за границу для них может лишить их возможности оплачивать счета по коммуналке.

Кроме того, эксперт обращает внимание на то, что у украинцев, в случае внедрения реструктуризации, на нее может просто не хватить средств. "Сейчас у многих людей на оплату коммуналки уже уходит более 20% их доходов, а субсидии могут получить далеко не все, кто в них нуждается.

То есть, на погашение реструктурированной задолженности может вообще не оставаться денег. А это приведет к массовому взысканию долгов по суду за счет имущества должников. Ведь, если есть долг, его нужно оплатить, а раз нет других источников, то погашение происходит за счет продажи имущества должника. Вероятность того, что суд встанет на сторону должника и примет решение в его интересах, крайне мала.

Таким образом у людей могут начать массово отбирать квартиры, а где жить после этого людям и будет ли государство предоставлять им социальное жилье, закон никаких ответов не дает. Как результат, многие люди станут бездомными, будут обречены на нищету и смерть", - говорит Хмелевский.

Читайте также"Неподъемная сумма": Кличко озвучил долги киевлян по коммуналкеВ свою очередь, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко отмечает, что в случае внедрения обязательной реструктуризации возникает риск взыскания спорных долгов. "Фактически закон вводит крайний срок, до которого должник может добровольно согласиться на реструктуризацию и драконовские меры этим законопроектом вводят именно для того, чтобы люди согласились на выплату долгов. Ведь когда должник соглашается на реструктуризацию, то с этого момента его долг становится признанным, то есть бесспорным. Ведь на сегодня цифра в 73 миллиарда – это не долг, а сумма неоплаченных начислений", - поясняет Скубченко.

Эксперт добавляет, что далеко не все долги, которые включены в эту сумму – бесспорные. Например, температурные коэффициенты по газу, которые до сих пор начисляют облгазы в ряде регионов, хотя они уже неоднократно признавались незаконными как судами, так и госорганами, в частности, НКРЭКУ.

Однако, как утверждала летом прошлого года (сразу после регистрации законопроекта в парламенте) заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская, реструктуризация спорных долгов – это миф.

"В случае несогласия с суммой долга, потребитель будет обращаться к Комиссиям на местном уровне, где будут разбираться с вопросами долга. Кроме того, если потребитель убежден в своей правоте, он может в любое время обратиться в суд", - заявляла Хоцяновская.

Но дьявол кроется в деталях и, по словам Скубченко, на практике как раз в этом может возникнуть загвоздка: "Обращение в суд в наше время – дорогое удовольствие. И в этом случае могут пострадать незащищенные слои населения, поскольку у них, как правило, нет денег на адвокатов, чтобы отстоять свои права в судовом порядке".

Эксперты, опрошенные Главредом, признают, что реструктуризация, безусловно, важна, если речь идет о подтвержденных долгах. Но, прежде чем ее внедрять голосованием в парламенте, государству надо, для начала, провести аудит неплатежей, разделив их на спорные, бесспорные и незаконные. А это, после вмешательства государства, может уменьшить существующие долги, по меньшей мере, в два раза.

Верховная Рада реструктуризация законопроект долги за газ ЖКХ-тарифы услуги ЖКХ Александр Дубинский Александр Скубченко новости Украины Галина Третьякова
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