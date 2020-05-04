В мае миллионы украинцев останутся без повышения пенсий: кому не повезет

В рамках индексации пенсию повысят на 11% / zn.ua

В мае 2020 года в Украине из 11,4 миллионов пенсионеров повышение получат в рамках индексации всего 6,9 миллионов человек.

Причиной является формула расчета, согласно которой средняя зарплата по стране за три года умножается на соотношение собственной зарплаты к средней, а также умножается на стаж в годах и умножается еще на 1%.

Стаж и индексация: как рассчитать повышенную пенсию

При этом в рамках индексации пенсию повысят на 11%. Но не 1638 грн (с учетом доплаты до размер минимальной), а выплату по формуле – то есть 979,2 грн плюс 11%. Это будет 1087 грн, что все равно меньше минимальной выплаты. Поэтому даже после индексации в мае такой пенсионер продолжит получать свои 1638 грн.

Для тех, кто выполнил требование по стажу (для женщин 30 полных лет, а для мужчин – 35 лет), с 1 мая минимальная пенсия составит 2100 грн.

Индексация пенсий для спецкатегорий: к чему готовиться

Вторая категория – украинцы, которые выходили на пенсию по специальным законам. Силовики, народные депутаты, судьи и еще целый ряд категорий выходили на пенсию раньше общего пенсионного возраста или получали пенсии по своей специальной формуле.

Читайте такжеДолгожданное повышение пенсий: когда ждать и кого коснетсяДля них, отмечает директор департамента пенсионного обеспечения Минсоцполитики Валентина Кудин, повышения в рамках индексации не будет.

Надбавки за сверхстаж: как пересчитают пенсию

Третья категория – те, кто сейчас получает надбавки за дополнительный стаж. "Те, кто имеют сверхстаж – свыше 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин – получают надбавки к пенсии, однако индексировать будут основной размер пенсии", – пояснила чиновница.

Что это означает? Если вы имеете 15 лет дополнительного стажа, вы можете претендовать на надбавку к пенсии в размере 15%. При этом повышать будут "чистый" размер пенсии, без учета надбавки. Поэтому повышение составит в таком случае не 11%, а, например, 5-6%.

Минимальная пенсия и неполный стаж: кто останется без доплат

В то же время украинцы с минимальными пенсиями останутся вовсе без доплат, если у них нет 30-35 лет стажа. К примеру, если мужчина честно отработал 34 года, вышел на пенсию, но при этом имел невысокую зарплату, в мае он рискует остаться вовсе без каких-либо доплат.

Читайте также"Просто пилят бюджет": в Минсоцполитики пообещали индексацию пенсийПроблема заключается в том, что коэффициент оценки стажа в Украине снизили с 1,5% до 1%. То есть роль зарплаты сейчас выше, чем роль стажа. Поэтому даже с большим стажем и низкой зарплатой на существенные выплаты претендовать нельзя, пишет Obozrevatel.com.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в скором будущем пенсии украинским пенсионерам будут платить по смешанной системе, поэтому граждане после выхода на заслуженный отдых смогут получать две пенсии одновременно.