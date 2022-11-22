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Повышение пенсий с декабря: кому и на сколько увеличат выплаты

22 ноября 2022, 14:58

С 1 декабря 2022 года во второй раз в течение года растет размер прожиточного минимума, напомнили в ПФУ.

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Украинцам пообещали повышение пенсий / censor.net

В Украине с 1 декабря Пенсионный фонд проведет перерасчет пенсий некоторым категориям граждан.

В частности, будет проведен перерасчет пенсий в связи с повышением прожиточного минимума, сообщила пресс-служба ПФУ.

"С 1 декабря 2022 года во второй раз в течение года растет размер прожиточного минимума. Это является основанием для перерасчета размеров минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхнормативный стаж (неработающим пенсионерам), надбавок и повышений, минимальных пенсионных выплат, максимальной пенсии, которые зависят от прожиточного минимума", — сообщили в фонде.

Размер повышения пенсионных выплат

Согласно сообщению, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, увеличится на 66 грн – с 2 027 грн до 2 093 грн.

"Размер повышения у каждого пенсионера определяется индивидуально и зависит от того, есть ли в пенсионной выплате составляющие, размер которых базируется на прожиточном минимуме. Как правило, такой перерасчет касается большого количества пенсионеров, однако средний размер повышения является недостаточно большим", — отметили в ПФУ.

Также будет проведен перерасчет пенсий в связи с установлением минимальной пенсионной выплаты неработающим лицам, которые получают "страховые" пенсии, на уровне 2500 грн или пропорционально имеющемуся страховому стажу.

"С 1 декабря 2022 года у неработающих пенсионеров в возрасте до 70 лет, пенсия которым назначена в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и которые имеют страховой стаж мужчины – не менее 35 лет, женщины – не менее 30 лет, размер минимальной пенсионной выплаты не может быть менее 2 500 грн", — сказано в сообщении.

Отмечается, что, если их размер пенсионной выплаты с учетом надбавок, повышений, иных доплат к пенсии, установленных законодательством (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 2 500 грн, устанавливается доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

  • Повышение пенсий
    Повышение пенсий pfu.gov.ua
  • Повышение пенсий
    Повышение пенсий pfu.gov.ua
  • Повышение пенсий
    Повышение пенсий pfu.gov.ua
  • Повышение пенсий
    Повышение пенсий pfu.gov.ua
  • Повышение пенсий
    Повышение пенсий pfu.gov.ua
  • Повышение пенсий
    Повышение пенсий pfu.gov.ua
  • Повышение пенсий
    Повышение пенсий pfu.gov.ua
  • Повышение пенсий
    Повышение пенсий pfu.gov.ua
  • Повышение пенсий
    Повышение пенсий pfu.gov.ua

Кроме этого, в связи с изменением показателя средней заработной платы, который применяется при исчислении пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца будут повышены выплаты участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и нетрудоспособным членам их семей.

Напомним, ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

Другие новости:

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