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Повышение тарифа на электричество: принято ли решение и сколько придется платить украинцам

Дмитрий Видоменко
10 мая 2023, 09:03 обновлено 10 мая, 09:10
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В Украине уже в июне могут повысить тарифы на электричество. Как прогнозируют эксперты, планируется повышение тарифа на электричество примерно на 30-40%.
Монеты, электрический счетчик
Уже в июне в Украине могут повысить тариф на электричество - СМИ / коллаж фото УНИАН

В Украине уже в следующем месяце нынешнего года, в июне, чиновники могут повысить для населения тариф на электроэнергию. Об этом сообщает портал "Обозреватель" со ссылкой на свои источники в Кабмине.

Дело том, что именно в июне заканчивается срок действия постановления, которое регулирует стоимость света для населения.

"Решения пока нет", – рассказал источник. При этом он отметил, что повышения цен в разы (до уровня 4-6 грн за киловатт-час) не будет.

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Не так давно планы повышения тарифов на электричество косвенно подтвердил руководитель Министерства энергетики Герман Галущенко. Чиновник, однако, отметил, что на данный момент не может назвать возможный тариф после пересмотра, но добавил, что только повышение позволит найти деньги, которые необходимы для восстановления энергосистемы, пострадавшей от атак русских агрессоров.

"Варианты, которые звучат в СМИ, рассматриваются. Но это не значит, что так и будет. Вопрос сложный, он обсуждается, есть просчеты, есть оценки. Вы же сами понимаете, что 1,44 грн за киловатт-час не покрывают расходов, даже не покрывают расходов на доставку электроэнергии к конечному потребителю. А нужно покрывать генерацию и восстановление энергосистемы", – объясняет источник журналистов в Кабмине.

Как говорит эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко, скорее всего, планируется повышение тарифа на электричество примерно на 30-40%. По его словам, после этого цена будет составлять около 2,3-2,5 грн за киловатт-час. К слову, сейчас (при условии потребления не более 250 киловатт-час) украинцы платят 1,44 грн за киловатт-час.

Возможное повышение тарифа на электроэнергию в Украине:

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали повышение тарифов на электричество. С таким заявлением выступил заместитель руководителя ведомства Фарид Сафаров.

По словам чиновника, главная причина повышения тарифов на свет – нехватка денег для восстановления энергосистемы после ударов русских оккупантов и ее подготовке к зимнему периоду 2023/2024 годов.

До того в Украине заявили о планах повысить для украинцев тарифы на газ и электроэнергию. Об этом говорится в официальном меморандуме властей страны к руководству Международного валютного фонда (МВФ)

"Мы твердо привержены реализации своевременной и амбициозной программы реформ, направленных на решение давних структурных проблем в энергетическом секторе, которые усугубились войной", — сообщалось в тексте.

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