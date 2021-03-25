ПриватБанк изменил правила пополнения карточек: что нового

ПриватБанк изменил правила пополнения карточек и текущих счетов / itc.ua

ПриватБанк изменил правила пополнения банковских бизнес-карточек (карт "Ключ к счету" и корпоративных карточек) и текущих счетов.

Новшество позволит всем бизнес-клиентам принимать оплату от покупателей и партнеров - клиентов ПриватБанка и любых других банков - непосредственно на текущие счета без любых ограничений. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Новые правила были установлены во исполнение требований финансового мониторинга в части идентификации плательщиков.

Порядок приема платежей с помощью карт

При создании платежей через Приват24 или терминалы самообслуживания на пополнение карточек на любую сумму плательщик будет переадресован на пополнение текущего счета получателя с автоматической подстановкой всех обязательных реквизитов получателя (IBAN и др.).

Если на карточку ПриватБанка придут деньги из других банков на сумму свыше 30 тысяч гривен в месяц, ПриватБанк не сможет принять такой платеж с рекомендацией использовать для пополнения именно IBAN-номера текущих счетов клиентов ПриватБанка, так как при их пополнении обязательным является указание реквизитов плательщика, предусмотренных законодательством о финансовом мониторинге.

Напомним: