ПриватБанк изменил правила пополнения карточек: что нового

Бизнес-клиенты смогут принимать оплату от покупателей и партнеров непосредственно на текущие счета без любых ограничений.
ПриватБанк изменил правила пополнения банковских бизнес-карточек (карт "Ключ к счету" и корпоративных карточек) и текущих счетов.
Новшество позволит всем бизнес-клиентам принимать оплату от покупателей и партнеров - клиентов ПриватБанка и любых других банков - непосредственно на текущие счета без любых ограничений. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Новые правила были установлены во исполнение требований финансового мониторинга в части идентификации плательщиков.
Порядок приема платежей с помощью карт
При создании платежей через Приват24 или терминалы самообслуживания на пополнение карточек на любую сумму плательщик будет переадресован на пополнение текущего счета получателя с автоматической подстановкой всех обязательных реквизитов получателя (IBAN и др.).
Если на карточку ПриватБанка придут деньги из других банков на сумму свыше 30 тысяч гривен в месяц, ПриватБанк не сможет принять такой платеж с рекомендацией использовать для пополнения именно IBAN-номера текущих счетов клиентов ПриватБанка, так как при их пополнении обязательным является указание реквизитов плательщика, предусмотренных законодательством о финансовом мониторинге.
Напомним:
- В январе 2021 года ПриватБанк совместно с Mastercard открыл в центре Киева (ул. Площадь Независимости, 2) первое в Украине полностью цифровое банковское отделение Concept Store. Его особенностью стало отсутствие традиционных касс и наличие комфортного хаба для работы и общения.
- Ранее ПриватБанк первым в Украине открывал выпуск платежных карт международной системы UnionPay International, которыми можно расплачиваться в Китае, Украине и еще более 170 стран мира.