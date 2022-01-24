Пустые полки и взлет цен: украинцам рассказали, ждать ли подорожания продуктов

/ УНИАН

Ограничение стоимости социально значимых продуктов наценкой в 10% от оптовой цены создает риск их исчезновения с магазинных полок.

По мнению собеседников UBR.ua из числа ритейлеров, социальные продукты действительно могут пропасть из украинских магазинов – но в первую очередь это коснется мелкой розницы и региональных операторов.

В материале подчеркивается, что ограничение маржинальности торговцев может либо незначительно, либо вовсе не повлиять на стоимость части указанных в перечне продуктов.

Так, если стоимость куриной тушки или батона не сможет подняться выше граничной отметки, то цена куриного филе и кексов взлетит до небес, привел пример один из экспертов.

В одной из сетей гипермаркетов на условиях анонимности раскритиковали изменение и заявили, что им будет невыгодно продавать продукцию с наценкой в 10%.

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Журналисты пишут, что неопределенность формулировок постановления и отсутствие ясности бизнеса в том, как его применять, может вынудить часть ритейла временно прекратить продажи социальных продуктов.

При этом особенно быстро пропасть с их полок могут скоропортящиеся товары, вроде молочной продукции.

Кроме того, эксперты не исключили, что сети могут принять решение снять с реализации ставшие невыгодными для продажи продукты.

Производители высказали опасения, что в случае ограничения розничной наценки сети начнут компенсировать свои потери за счет увеличения стоимости маркетинговых услуг – это, в свою очередь, приведет к увеличению оптовых цен социальных товаров.

В свою очередь эксперты предупредили, что удешевление газа для компаний совместно с включением всех перечисленных в постановлении дополнительных затрат ритейла в 10% наценку действительно может снизить стоимость соцпродуктов, однако сети могут компенсировать свои потери за счет других товаров.