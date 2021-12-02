Рада приняла закон о 1000 грн для вакцинированных: где и как ее можно получить

Верховная Рада приняла закон о 1000 гривен за вакцинацию / УНИАН

Верховная Рада Украины приняла в целом закон о выплате украинцам 1000 гривен за вакцинацию от коронавируса. Свой голос за закон №6297 во втором чтении отдали 253 народных депутата, сообщает Главред.

Депутаты внесли изменения в бюджет на текущий год, которые позволяют выделить средства на начисление вакцинированным украинцам по 1000 гривен.

"Закон предусматривает увеличение доходной части бюджета за счет поступлений НДС по импорту на 10,2 млрд. грн, направив эти средства на оказание помощи в рамках программы "єПідтримка" (5 млрд. грн), меры борьбы с COVID-19 (2,2 млрд. грн)", – отметили в прессслужбе парламента.

На что можно будет использовать 1000 грн за вакцинацию

Вакцинированные украинцы смогут расплатиться выделенной тысячей гривен за билеты в кино, театр, музей, концертный зал, абонемент в спортзал, купить билет на самолет или поезд для путешествия в пределах Украины. Как сообщила министр экономики Юлия Свириденко, за эти деньги также можно будет купить книги.

"Правительственная команда работает для того, чтобы людям было удобно воспользоваться 1000 грн за участие в кампании вакцинации, а бизнес получил необходимую поддержку. Мы провели встречи с представителями сферы культуры, Института книги, Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей, других учреждений, и по результатам решили, что потратить 1000 грн на приобретение книг можно будет от начала программы "єПідтримка", – отметила Свириденко.

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Читайте также В правительстве рассказали, как 1000 гривен за вакцинацию помогут экономикеКак получить эти средства

Получить эти средства можно будет с 19 декабря. При этом у украинцев будет всего четыре месяца со дня начисления, чтобы ими воспользоваться.

Деньги будут начислять через приложение "Дия" – в нем создадут специальные платежные карты, с которых будет невозможно вывести средства на другие нужды. Однако также будет разработан механизм для тех, кто этим приложением не пользуется. Так, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк объяснила, что в Украине планируется открыть 100 офлайн-центров поддержки для оказания помощи во время выплаты 1000 грн за вакцинацию, пишет "Интерфакс-Украина".

"Для того чтобы началась программа по выплате этой тысячи гривен, будут работать 100 офлайновых центров поддержки, где смогут оказывать помощь гражданам, чтобы эта тысяча гривен была получена", – сказала депутат.

Также Шуляк отметила, что закон теперь предусматривает выделение на такие выплаты до 8 миллиардов гривен.

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