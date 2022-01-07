Резкое подорожание коммуналки: названы рекордные цифры ЖКХ-тарифов

/ delo.ua

Квитанции за коммунальные услуги в Украине в октябре 2021 года, с учетом электроэнергии, повысились почти на 50 процентов.

Начисления составили 16,4 млрд грн, что на 49% больше, чем в октябре 2020 года, когда было начислено 11 млрд грн, сообщили в Госстате.

Отмечается, что в октябре прошлого года население выплатило за коммуналку октябре 12,4 млрд. грн -75,2% от начисленных.

В то же время долги на конец этого периода составили 66,6 млрд грн, что на 4,1 млрд грн. Больше, чем месяцем ранее.

Задолженность за коммуналку в Украине:

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поставка и распределение природного газа — 26,1 млрд. грн;

подача тепловой энергии и горячей воды — 19,3 млрд. грн;

поставка и распределение электрической энергии — 7 млрд. грн;

централизованная поставка воды и отвод — 6,4 млрд. грн;

управление многоквартирными домами — 5,6 млрд грн;

вывоз бытовых отходов — 1,2 млрд грн.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в 2022 году в Украине ожидается новое повышение коммунальных тарифов.

По данным Ассоциации водоканалов, поставщики терпят убытки в связи с ростом тарифов на электроэнергию и зарплат.

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