Резкое подорожание коммуналки: названы рекордные цифры ЖКХ-тарифов

Население выплатило в октябре за коммуналку октябре 12,4 млрд. грн -75,2% от начисленных.
Квитанции за коммунальные услуги в Украине в октябре 2021 года, с учетом электроэнергии, повысились почти на 50 процентов.
Начисления составили 16,4 млрд грн, что на 49% больше, чем в октябре 2020 года, когда было начислено 11 млрд грн, сообщили в Госстате.
Отмечается, что в октябре прошлого года население выплатило за коммуналку октябре 12,4 млрд. грн -75,2% от начисленных.
В то же время долги на конец этого периода составили 66,6 млрд грн, что на 4,1 млрд грн. Больше, чем месяцем ранее.
Задолженность за коммуналку в Украине:
- поставка и распределение природного газа — 26,1 млрд. грн;
- подача тепловой энергии и горячей воды — 19,3 млрд. грн;
- поставка и распределение электрической энергии — 7 млрд. грн;
- централизованная поставка воды и отвод — 6,4 млрд. грн;
- управление многоквартирными домами — 5,6 млрд грн;
- вывоз бытовых отходов — 1,2 млрд грн.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что в 2022 году в Украине ожидается новое повышение коммунальных тарифов.
По данным Ассоциации водоканалов, поставщики терпят убытки в связи с ростом тарифов на электроэнергию и зарплат.
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