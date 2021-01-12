Россия остается ведущим торговым партнером Украины: что продаем и покупаем

Россия вошла в тройку главных партнеров Украины в 2020 году.
В Украине за прошлый год товарооборот составил 103,4 миллиарда долларов, что на 7 миллиардов долларов меньше, чем годом ранее (110,5 млрд долларов).
Как сообщается на сайте Государственной таможенной службы Украины, за прошедший год в Украину импортировали товаров на $54,2 миллиарда, что на 10,3% меньше, чем в 2019 году ($62 млрд).
Экспортировали из Украины - на $49,2 миллиарда (уменьшение экспорта составило $0,85 млрд или 1,7%). Сальдо (разница между экспортом и импортом) - отрицательное - $5 млрд.
Страны, из которых больше всего импортировали в Украину:
- Китай - $8,3 миллиарда
- Германия - $5,1 миллиарда
- Россия - $4,6 миллиарда
Страны, в которые больше всего экспортировали из Украины:
- Китай - на $7,1 миллиарда
- Польша - на $3,3 миллиарда
- Россия - на $2,7 миллиарда
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся:
- зерновые - на $9,4 миллиарда
- черные металлы - на $7,7 миллиарда
- жиры и масла животного или растительного происхождения - на $5,8 миллиарда
Больше всего импортировали в Украину следующие категории товаров:
- топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - $8 миллиарда
- реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства - $6,1 миллиарда
- средства наземного транспорта - $5,5 миллиарда
Товарооборот Украины - о чем ранее сообщал Главред:
- По инициативе российского министерства промышленности и торговли правительство РФ приняло решение ликвидировать торговое представительство в Украине и Литве.
- В пояснительной записке министерство указало, что украинское торгпредство рекомендуется закрыть в связи с принятым в августе постановлением Кабинета министров Украины о прекращении межправительственного соглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств.
- Как рассказал Главреду экономический эксперт Юрий Гаврилечко, даже после ликвидации торгового представительства в Украине Россия будет оставаться одним из крупнейших украинских партнеров по внешнеэкономической деятельности.
Автор: Мария Тупик