Россия остается ведущим торговым партнером Украины: что продаем и покупаем

Товарооборот заметно просел в 2020 году / news-life.pro

В Украине за прошлый год товарооборот составил 103,4 миллиарда долларов, что на 7 миллиардов долларов меньше, чем годом ранее (110,5 млрд долларов).

Как сообщается на сайте Государственной таможенной службы Украины, за прошедший год в Украину импортировали товаров на $54,2 миллиарда, что на 10,3% меньше, чем в 2019 году ($62 млрд).

Экспортировали из Украины - на $49,2 миллиарда (уменьшение экспорта составило $0,85 млрд или 1,7%). Сальдо (разница между экспортом и импортом) - отрицательное - $5 млрд.

Страны, из которых больше всего импортировали в Украину:

Китай - $8,3 миллиарда

Германия - $5,1 миллиарда

Россия - $4,6 миллиарда

Страны, в которые больше всего экспортировали из Украины:

Китай - на $7,1 миллиарда

Польша - на $3,3 миллиарда

Россия - на $2,7 миллиарда

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся:

зерновые - на $9,4 миллиарда

черные металлы - на $7,7 миллиарда

жиры и масла животного или растительного происхождения - на $5,8 миллиарда

Больше всего импортировали в Украину следующие категории товаров:

топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - $8 миллиарда

реакторы, котлы, машины, оборудование и механические устройства - $6,1 миллиарда

средства наземного транспорта - $5,5 миллиарда

Товарооборот Украины - о чем ранее сообщал Главред: