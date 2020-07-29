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Санкций не будет: эксперт объяснил, почему ЕС не накажет Россию из-за Украины

29 июля 2020, 04:24

Россия не заинтересована в мирном исходе переговоров с Украиной.

SWIFT
Запад не рискнет отключить Россию от SWIFT из-за Украины - правозащитник / Reuters

Киеву не удастся договориться с Москвой о перемирии на Донбассе, поскольку Кремль заинтересован, чтобы российско-украинский конфликт на востоке Украины находился в состоянии неустойчивого равновесия. Запад также не намерен отключать Россию от SWIFT в угоду украинской стороне.

Об этом заявил российский правозащитник Александр Подрабинек в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, в рамках переговорного процесса Зеленский должен помнить, что России перемирие или окончательный мир на Донбассе не нужны – Кремлю выгоден вялотекущий конфликт на востоке страны с целью оказания систематического давления на украинские власти.Читайте такжеУкраинская армия как беззубый лев: что не так с перемирием на Донбассе

"В сущности, Кремлю нужна не война и не мир, а эквилибристика на грани войны и мира, чтобы поддерживать состояние неустойчивого равновесия и манипулировать ситуацией", - отметил эксперт.

Кроме того, правозащитник добавил, что новые санкции Запада поспособствуют отключению России от SWIFT. Западный мир не намерен наносить такие серьезные удары по Москве из-за российско-украинского конфликта. Однако такие действия могли бы привести к коллапсу экономики РФ.
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"Отключение России от системы SWIFT - это будет катастрофа для экономики и финансов РФ. Мне кажется, что Запад не пойдет на такие серьезные шаги ради наложения санкций и достижения какого-то взаимопонимания с Украиной", - подчеркнул Подрабинек.

Напомним, перемирие, о котором договорились стороны конфликта в рамках ТКГ по Донбассу с 27 июля, было нарушено боевиками в первые же сутки.

Ранее экономист Сергей Фурса рассказал, почему Запад не может отключить Россию от SWIFT.

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