От продуктов до бензина: украинцев ошеломят новые цены – эксперты

Украинцев ждет новое подорожание / fakty.ictv.ua

В третьем квартале традиционной летней дефляции не ожидается, наоборот, цены будут расти, причем быстро.

Как рассказали Сегодня эксперты, стоит ожидать инфляции до 3%.

Экономический эксперт Олег Пендзин считает, что в новом маркетинговом году (начинается с 1 июля) зерно будет стоить намного дороже, чем в прошлом, так как, по прогнозам мировой продовольственной организации (ФАО), в мире в этом году ожидается недостаток продовольствия.

"Из-за сложных климатических условий как в мире, так и в Украине, урожай соберут намного меньше при неизменном спросе на продукты питания – очевидно, что цены из-за этого тоже начнут расти. Прекратится снижение цен на курятину, так как постепенно на нее восстанавливается спрос, будут расти цены и на яйца, – уверен Олег Пендзин. – Карантин не позволит агропрому и перерабатывающим предприятиям в агросекторе достичь даже прошлогоднего уровня выпуска продукции".

Не видит летней дефляции и эксперт в области экономики Александр Охрименко.

Читайте такжеТотальное подорожание: в Украине резко подскочили цены на АЗС"Очевидно, что овощи борщнабора к октябрю подешевеют, отыграв рост цен на треть во втором квартале, но не более, а именно они всегда были драйвером летней дефляции, – анализирует Александр Охрименко. – Могут и дальше дешеветь куриные тушки, свинина, молоко и сливочное масло, но незначительно, на несколько процентов. Цены на хлеб, сахар, муку практически не изменятся. Не вырастет, но и не упадет аренда жилья. Продолжится рост цен на лекарства и на топливо".

В свою очередь экономический эксперт Алексей Дорошенко добавил, что в третьем квартале не подорожает и водка, так как депутаты не успели до каникул проголосовать за повышение акцизов на спиртное.

"В сентябре ожидается снижение цен на яблоки до адекватных – в пределах 20 грн/кг (сейчас вдвое дороже). Но цены подстегнет начавшийся активный рост курса доллара. Прежде всего это отразится на лекарствах, в том числе на украинских, так как в них есть импортные компоненты, закупаемые за границей. Также по этой причине подорожает и бензин", - добавил Дорошенко.

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Напомним, ранее эксперт Сергей Куюн рассказал, чего украинцам ждать от цен на заправках.