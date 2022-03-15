Рубль уже летит в ад: экономист популярно объяснил, что ждет российскую валюту в будущем

Рубль / УНИАН

Украинская экономика сейчас в тяжелом состоянии, но после завершения войны и нашей победы Украине будет предоставлено достаточно помощи для восстановления страны.

Что касается российских оккупантов, то рубль уже отправился в ад, а экономика испытывает такие удары, что уже российские олигархи хотят задушить Путина, заявил инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса в эфире Апостроф TV.

Эксперт отметил, что после решения Центрального банка курса рубля уже не существует, потому что де-факто валютный рынок был отменен. Сейчас в России просто физически доллар нельзя купить, потому что курс заблокирован.

"Они возвращаются к ситуации Советского Союза, когда доллар стоит 60 копеек, а кто не соглашается, того расстреливали. Сейчас как раз такая ситуация",- отметил Фурса.

Читайте также"Та будьте людьми!": в российских магазинах начали драться за продуктыПо словам эксперта, экономика РФ "улетит в ад и будет деградировать благодаря западным санкциям".

"Вторичную роль будет играть неадекватность ответов России. Ну и сейчас все испуганы безумиями Путина. И собственно это устрашает всю потенциальную инвестиционную активность даже среди самих россиян", - подчеркнул Фурса.

Напомним, что украинцы после военного нападения России сталкиваются с проблемами обмена гривен на доллары или евро. Предложения обменников невыгодные. Сейчас курс доллара установлен на уровне 29,25 грн, а евро 33,17 грн. Согласно прогнозам экспертов, после завершения боевых действий доллар будет в пределах 32,5-45 грн, а евро от 35,43 до 49,95 грн.

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