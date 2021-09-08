С 1 октября в Украине пенсионерам увеличат выплаты: кто точно получит деньги

В Украине пенсионерам увеличат выплаты: кто точно получит деньги / УНИАН

С 1 октября нынешнего года в Украине было запланировано повышение выплат для пенсионеров, которые достигли возраста 75 лет. Об этом сообщают представители пресс-службы Минсоцполитики.

Для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет установили минимальный размер пенсии на уровне 2500 грн. Они получат доплату в размере 400 грн.

С 1 декабря нынешнего года будут повышены выплаты:

для пенсионеров в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин вырастет минимальный размер пенсии – будет 2,6 тысячи гривен;

для всех категорий пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 гривен).

К слову, на данный момент средняя пенсия по Украине колеблется от 2001 до 3000 гривен. Именно такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4,19 миллиона человек).

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Напомним, ранее с 1 июня 2021 года право на повышение пенсии получили работающие пенсионеры, которым выплаты были назначены до апреля 2019 года.

Как сообщалось, в Украине отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.

В Украине с 1 декабря нынешнего года минимальную пенсию в Украине увеличат с 1854 до 1934 гривен. В результате максимальная выплата увеличится на 800 гривен ‒ до 19340.