Самый популярный продукт украинцев резко подорожает: названы сроки

Как прогнозирует эксперт, стоимость пшеницы на глобальном рынке растет, поэтому цена на хлеб также продолжит рост.
Потребительские цены в Украине в апреле по сравнению с мартом выросли на 0,7%. Как сообщает Государственная служба статистики, с начала 2021 года рост цен составил 4,8%.
Как утверждают чиновники, всего за апрель, продукты подскочили на 1,2%.
Сильнее других подорожали:
- подсолнечное масло – на 10,0%,
- сахар – на 5,0%,
- хлеб, мясо и мясопродукты (все на 1,3%).
Цены на алкоголь и табачные изделия выросли на 0,9%, одежду и обувь – на 0,9%. Жилье, вода, электроэнергия и газ подорожали на 0,4%.
Как прогнозирует экономист Олег Пендзин, стоимость пшеницы на глобальном рынке растет, поэтому цена на хлеб также продолжит рост.
"Каждый год вне зависимости от ситуации на мировом рынке хлеб в Украине дорожает на 1-1,5%. Если на данный момент в Украине общая инфляция 7,5%, то за год хлеб в Украине подорожал на 12,5%", - отмечает экономист, пишет ГолосUA.
По мнению Пендзина, хлеб в Украине будет дорожать до тех пор, пока на мировом рынке растет цена пшеницы.
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Цены на продукты - о чем ранее сообщал Главред:
- Экономист Олег Пендзин заявил, что рост цен на продукты питания в Украине является неизбежной тенденцией в ближайшем будущем. Однако цены будут расти в пределах покупательной способности населения.
- В Украине с начала 2021 года повысились цены на продукты питания. В частности, выросла стоимость муки, куриных яиц, подсолнечного масла, мяса и круп. Следующее подорожание эксперты прогнозируют весной – ожидается, что подорожают зерновые, мясо, овощи и фрукты.
- Ранее Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине в ближайшие месяцы будет расти цена на черный хлеб.