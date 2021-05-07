Самый популярный продукт украинцев резко подорожает: названы сроки

Цены на хлеб в Украине взлетят / goodfon.ru

Потребительские цены в Украине в апреле по сравнению с мартом выросли на 0,7%. Как сообщает Государственная служба статистики, с начала 2021 года рост цен составил 4,8%.

Как утверждают чиновники, всего за апрель, продукты подскочили на 1,2%.

Сильнее других подорожали:

подсолнечное масло – на 10,0%,

сахар – на 5,0%,

хлеб, мясо и мясопродукты (все на 1,3%).

Цены на алкоголь и табачные изделия выросли на 0,9%, одежду и обувь – на 0,9%. Жилье, вода, электроэнергия и газ подорожали на 0,4%.

Как прогнозирует экономист Олег Пендзин, стоимость пшеницы на глобальном рынке растет, поэтому цена на хлеб также продолжит рост.

"Каждый год вне зависимости от ситуации на мировом рынке хлеб в Украине дорожает на 1-1,5%. Если на данный момент в Украине общая инфляция 7,5%, то за год хлеб в Украине подорожал на 12,5%", - отмечает экономист, пишет ГолосUA.

По мнению Пендзина, хлеб в Украине будет дорожать до тех пор, пока на мировом рынке растет цена пшеницы.

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