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Самый популярный продукт украинцев резко подорожает: названы сроки

7 мая 2021, 18:04
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Как прогнозирует эксперт, стоимость пшеницы на глобальном рынке растет, поэтому цена на хлеб также продолжит рост.

Хлеб
Цены на хлеб в Украине взлетят / goodfon.ru

Потребительские цены в Украине в апреле по сравнению с мартом выросли на 0,7%. Как сообщает Государственная служба статистики, с начала 2021 года рост цен составил 4,8%.

Как утверждают чиновники, всего за апрель, продукты подскочили на 1,2%.

Сильнее других подорожали:

  • подсолнечное масло – на 10,0%,
  • сахар – на 5,0%,
  • хлеб, мясо и мясопродукты (все на 1,3%).

Цены на алкоголь и табачные изделия выросли на 0,9%, одежду и обувь – на 0,9%. Жилье, вода, электроэнергия и газ подорожали на 0,4%.

Как прогнозирует экономист Олег Пендзин, стоимость пшеницы на глобальном рынке растет, поэтому цена на хлеб также продолжит рост.

"Каждый год вне зависимости от ситуации на мировом рынке хлеб в Украине дорожает на 1-1,5%. Если на данный момент в Украине общая инфляция 7,5%, то за год хлеб в Украине подорожал на 12,5%", - отмечает экономист, пишет ГолосUA.

По мнению Пендзина, хлеб в Украине будет дорожать до тех пор, пока на мировом рынке растет цена пшеницы.

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Цены на продукты - о чем ранее сообщал Главред:

  • Экономист Олег Пендзин заявил, что рост цен на продукты питания в Украине является неизбежной тенденцией в ближайшем будущем. Однако цены будут расти в пределах покупательной способности населения.
  • В Украине с начала 2021 года повысились цены на продукты питания. В частности, выросла стоимость муки, куриных яиц, подсолнечного масла, мяса и круп. Следующее подорожание эксперты прогнозируют весной – ожидается, что подорожают зерновые, мясо, овощи и фрукты.
  • Ранее Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине в ближайшие месяцы будет расти цена на черный хлеб.

хлеб цены на продукты Олег Пендзин
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