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Сбой в работе Приват24: названы сроки окончания технологической настройки

20 марта 2022, 22:23

Настройка требует большего времени, чем планировалось в начале работ, уточнили в ПриватБанке.

ПриватБанк
/ УНИАН

Паузы в работе Приват24 в связи с проведением технических работ, первоначально анонсированные с полуночи до 10:00 20 марта, могут продлиться вплоть до начала дня 21 марта ПриватБанк.

"Команда ИТ специалистов ПриватБанка вторые сутки в режиме 24/7 работает над внедрением резервных мощностей для бесперебойной работы Приват24 и всех услуг банка при любых обстоятельствах, которые возможны во время войны", - сообщили в ПриватБанке.

"Учитывая большое количество сервисов и услуг, предоставляемых ПриватБанком, настройка требует большего времени, чем планировалось в начале работ", – рассказал заместитель председателя правления ПриватБанка Мариуш Качмарек.

Он указал, что такая работа уникальна для банковского рынка, и необходимость настройки многих сервисов может в течение 20 марта и начала дня 21 марта повлечь за собой временные паузы в работе Приват24.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 января 2022 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (582,85 млрд грн) среди 71 действовавшего в стране банка.

Как работает ПриватБанк

"Онлайн-банкинг Приват24 и Приват24 для бизнеса, сеть самообслуживания работает в режиме 24/7 – мы делаем все, чтобы все наши услуги работали онлайн. Безналичные расчеты работают без ограничений. Снятие наличных через банкоматы ПриватБанка доступно", – сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Банкоматы пополняются наличкой своевременно, заверили в банке (хотя, по состоянию на утро четверга, снять наличные в банкоматах ПриватБанка в Киеве было очень проблематично: наличные разобрали уже ближе к 9 часам утра, отметили рабочие Главред, которые пытались это сделать). Сеть POS-терминалов банка работает, однако приостановлены покупки через "Оплату частями".

При этом срок действия банковских карт ПриватБанка автоматически продлили на 180 дней.

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