Польша наложила штраф на Газпром из-за Северного потока-2: названа сумма и причина

Газпром не пошел на уступки Польше, в результате чего столкнулся с санкциями из-за Северного потока-2 / Reuters

Антимонопольный комитет Польши применил штрафные санкции против российской транснациональной корпорации Газпром на сумму в 50 миллионов евро по причине отказа монополиста сотрудничать по вопросам строительства газопровода Северный поток-2.

Об этом сообщил сайт регулятора в понедельник, 3 августа.

В сообщении речь идет о том, что главой UOKiK Томашем Хрустным было принято решение о введении против Газпрома штрафных санкций на сумму 213 миллионов злотых, что эквивалентно 50 миллионам евро.

"Это результат отсутствия сотрудничества в разбирательстве, которое проводится в связи со строительством газопровода "Северный поток-2", - отмечает регулятор.Читайте такжеУкраина и Польша пошли наперекор ЕС: Варшава с Киевом дали обещание по Северному потоку-2

Напомним, в начале июня Польский антимонопольный комитет пригрозил оштрафовать Газпром на 50 миллионов евро. Причиной называли нежелание ряда компаний, в том числе и российского монополиста, предоставить содержание контрактов с компаниями, финансирующими строительство проекта Северный поток-2. Речь шла об информации касательно поставок, продаж, перераспределения и хранения газа. Газпром должен был предоставить информацию регулятору, однако компания от таких действий воздержалась.

Ранее США провели ряд переговоров с подрядчиками проекта Северный поток-2. В рамках дискуссии Вашингтон призвал компании отказаться от помощи в строительстве проекта, пригрозив им жесткими санкциями.

Впрочем, американский эксперт Эфган Нифти считает, что эмбарго Вашингтона не помешает строительству Северного потока-2.