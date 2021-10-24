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Шмыгаль назвал сроки, когда Украина получит транш в $700 млн от МВФ

24 октября 2021, 12:45

Сотрудничество с МВФ – один из маркеров для международного сообщества, который показывает, что государство движется в правильном направлении, отметил премьер.

Транши от МВФ
Шмыгаль высказался о новом кредите МВФ / 24 канал

В ноябре Украина рассчитывает получить сразу два транша кредитов: 600 млн евро – от Европейского Союза, 700 млн долларов – от Международного валютного фонда. Такой информацией поделился премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что на этой неделе правительство и команда МВФ достигли на рабочем уровне договоренности, позволяющей начать первый пересмотр совместной программы Stand-by. Она направлена ​​на преодоление последствий пандемии коронавируса COVID-19. А также – на укрепление результатов и продолжение реализации важных структурных реформ в Украине.

"Только за последние несколько месяцев был достигнут положительные договоренности с МВФ, принято решение о выделении макрофинансовой помощи от ЕС, подписаны совместные проекты со Всемирным банком. Все это показывает, что международные партнеры положительно оценивают ход реформ в Украине", – заверил Шмыгаль

На что пойдут деньги

По мнению министра финансов Сергея Марченко, единственный способ использования денег МВФ – это финансирование дефицита бюджета, который в 2021 году составляет 5,5% ВВП.

Марченко отметил, что за последние 10 месяцев Украине удалось меньше заимствовать. Однако до конца 2021 года государству нужно выполнить план по заимствованиям.

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О программе Stand-by между Украиной и МВФ

Сейчас между МВФ и Украиной действует программа финансирования Stand-By на сумму около $ 5 миллиардов, подписанная в июне прошлого года. Киев сразу получил первый транш в сумме около $ 2,1 млрд.

Отметим, что предыдущая миссия МВФ проходила в Украине в начале 2021 года. Тогда результаты работы украинского правительства ее представители определили как неудовлетворительные. Программа stand-by должна завершиться в декабре 2021 года.

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МВФ кредит МВФ Денис Шмыгаль
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