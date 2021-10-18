УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

МВФ успешно завершил миссию в Украине: транш гарантирован

18 октября 2021, 19:41
Прослушать новость
Остановить

Теперь перед Украиной открыт путь для рассмотрения Исполнительным советом МВФ первого обзора соглашения "стенд-бай"

МВФ
МВФ успешно отработала в Украине / Reuters

Миссия Международного валютного фонда заявила об успешном завершении миссии в Украине, которая работала с 21 сентября по 18 октября. Это позволит Фонду выделить нашему государству 700 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

"Группа миссии МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала об обновленном наборе экономических, финансовых и структурных мер политики, которые помогут преодолеть кризис в экономике и здравоохранении, вызванный COVID-19, при сохранении макроэкономической и финансовой стабильности, снижении уязвимости и устранении основных препятствий для частных инвестиций", - заявила глава миссии Иванна Владкова-Голлар.

Также, по ее словам, успешное завершение миссии МВФ в Украине открывает путь для рассмотрения Исполнительным советом МВФ первого обзора соглашения "стенд-бай" (SBA) и запроса на продление программы. Причем, последнее позволит выделить 500 миллионов СПЗ, а это - около 700 млн долларов.

Напомним, ранее стало известно, что до конца текущего года Международный валютный фонд перечислит Украине не один, а два транша. Это станет возможным при условии договоренностей сторон о продлении нынешней программы stand-by.

Украина и МВФ

  • В середине сентября миссия Международного валютного фонда начала свою работу по пересмотру программы stand-by в Украине.
  • Представители МВФ должны оценить независимость Нацбанка, судебной и антикоррупционной реформ, проекта госбюджета на 2022 год.
  • Очередной транш, который может получить Украина, составляет более $750 млн.
  • Программа МВФ заканчивается в декабре этого года.
viber
МВФ кредит МВФ Украина
Сейчас вы просматриваете новость «МВФ успешно завершил миссию в Украине: транш гарантирован». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В Украину пришел антициклон "Ольденбург": какой будет погода до конца неделиВ Украину пришел антициклон "Ольденбург": какой будет погода до конца недели Скорее всего в Украине будет дополнительная вакцинация от коронавируса - ЛяшкоСкорее всего в Украине будет дополнительная вакцинация от коронавируса - Ляшко На Закарпатье медики вместо прививки сливают вакцину в канализацию - СМИНа Закарпатье медики вместо прививки сливают вакцину в канализацию - СМИ 100 гривен за кг: любимый продукт украинцев рекордно подорожал100 гривен за кг: любимый продукт украинцев рекордно подорожал Приметы на 17 октября: что нельзя делать в Ерофеев день и как не попасть в бедуПриметы на 17 октября: что нельзя делать в Ерофеев день и как не попасть в беду

Последние новости

20:06

Найден мертвым брат мэра Кривого Рога Константина Павлова

20:02

Ведущая 1+1 Людмила Барбир и Михаил Кукуюк озвучили легендарных героев "Семейки Аддамс"

20:00

План обороны государства – "бумажная" готовность защищаться или пересмотр оборонной стратегии Украины мнение

19:54

Физические нагрузки или диеты: на чем сделать акцент во время похудения

19:46

"Родные отправились отдыхать, а женщину оставили с COVID": полный самолет украинцев застрял в Египте Видео

Реклама
19:41

МВФ успешно завершил миссию в Украине: транш гарантирован Видео

19:16

Самая сильная магнитная буря в октябре 2021: как пережить без фатальных последствий Видео

19:16

Стало известно, когда и при каком условии включат отопление в Киеве Видео

18:58

В Украину ворвется "бабье лето" и резко потеплеет до +20 Видео

18:58

Оля Цибульская обнажила сочную фигуру в соблазнительном купальнике

18:43

В Минздраве рассказали, когда ожидать спад заболеваемости COVID-19 в Украине Видео

18:31

Приметы на 19 октября: что нельзя делать в Фомин день и как не попасть в беду Видео

18:25

Красная зона карантина: в Одессе и Днепре горожане буквально штурмуют пункты вакцинации Видео

18:16

Близкие убитой Мирославы Третьяк требуют от государства 100 млн грн компенсации: в чем причина

18:04

Законопроект о реформе градостроительства усовершенствуют по результатам проверки НАПК

17:55

Муж Насти Каменских раскрыл ее необычное прозвище и трогательно поздравил с годовщиной

17:37

Кровь из уха: что делать и когда обращаться к врачу

17:33

50 гривен за литр молока: в Украине взвинтили цены на молочные продукты Видео

17:30

В Украине острый дефицит угля - Минэнерго Видео

17:28

Украина подала заявку на участие в сертификации "Северного потока-2" Видео

Реклама
17:14

В Украине произошло землетрясение: кого "потрусило"

16:58

Больных с COVID-19 отправляют в другие города: в Херсоне случился коллапс в больницах Видео

16:46

Наблюдетили ОБСЕ стали заложниками сепаратистов: в ТКГ подтвердили факт захвата Видео

16:31

"Нас не интересует мнение РФ": в МИД Украины осадили Пескова после его заявление о НАТО

16:24

К чему снится кошка: толкование известных сонников

16:18

Цены на алкоголь в Украине могут вырасти впервые за три года: что и на сколько подорожает Видео

16:13

Самая вкусная закуска из хурмы: готовить всего 5 минут Видео

16:05

В Украине хотят отменить приказ Минздрава об обязательной вакцинации: в ОАСК сообщили подробности

16:02

Эктор Хименес-Браво показал свою моложавую маму

15:34

Отмена перевода часов в Украине: спикер Рады объяснил, когда это может произойти Видео

15:33

Без кишечника, желудка и многих органов: появились жуткие подробности о смерти хирурга из Тернополя Видео

15:16

Дмитрий Гордон в пижамных штанах исполнил хит Боярского: "Скоро дуэт с Моргенштерном" Видео

15:10

Эксперт пояснил, как можно было избежать чрезвычайной ситуации с поставками газа в Украине Видео

15:00

Гороскоп на 19 октября 2021 для всех знаков Зодиака: люди из прошлого или подсказки интуиции Видео

14:57

"Большая стройка" Зеленского проложит дорогу к курортным селам Рыбаковка, Морское и Луговое

14:56

Массовая драка в Ровно закончилась похищением маршрутки с пассажирами Видео

14:51

Будет ли в Украине еще ковидная вакцина Moderna: ответ Минздрава Видео

14:39

Макияж на Хэллоуин: ведьмочка, вампирша, зомби, грим для мужчин – страшный образ на вечеринку

14:31

Копы будут проверять COVID-сертификаты по QR-коду: когда стартуют рейды и что грозит за подделку Видео

14:18

"Бил своих маленьких детей и травил копов собаками": в Днепре задержали дебошира

Реклама
14:17

Девятиклассница попала под поезд на Черкасчине: переходила пути в наушниках

13:49

В ВОЗ дали оптимистичный прогноз по выходу мира из пандемии коронавируса

13:08

Введут ли в Украине общенациональный локдаун: в Раде назвали условия Видео

13:07

Как повышение прожиточного минимума отразится на субсидиях и пенсиях: ответ чиновников

13:04

Старшая дочь Оли Поляковой загремела в больницу

13:03

Эндокринолог сказала, кому опасно есть хурму Видео

12:46

Лунный гороскоп на неделю 18-24 октября: денежная премия, сплетни врагов или судьбоносный день Видео

12:40

Вступление Украины в НАТО - наихудший сценарий: в Кремле угрожают "активными мерами" Видео

12:30

К чему снится море: толкование известных сонников

12:26

К прокачке готов: первую нитку "Северного потока-2" завершили заполнять газом Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять