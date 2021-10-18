МВФ успешно завершил миссию в Украине: транш гарантирован

МВФ успешно отработала в Украине / Reuters

Миссия Международного валютного фонда заявила об успешном завершении миссии в Украине, которая работала с 21 сентября по 18 октября. Это позволит Фонду выделить нашему государству 700 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

"Группа миссии МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала об обновленном наборе экономических, финансовых и структурных мер политики, которые помогут преодолеть кризис в экономике и здравоохранении, вызванный COVID-19, при сохранении макроэкономической и финансовой стабильности, снижении уязвимости и устранении основных препятствий для частных инвестиций", - заявила глава миссии Иванна Владкова-Голлар.

Также, по ее словам, успешное завершение миссии МВФ в Украине открывает путь для рассмотрения Исполнительным советом МВФ первого обзора соглашения "стенд-бай" (SBA) и запроса на продление программы. Причем, последнее позволит выделить 500 миллионов СПЗ, а это - около 700 млн долларов.

Напомним, ранее стало известно, что до конца текущего года Международный валютный фонд перечислит Украине не один, а два транша. Это станет возможным при условии договоренностей сторон о продлении нынешней программы stand-by.

Украина и МВФ