У Зеленского заговорили о втором транше МВФ: названа сумма

Украина может получить дополнительный транш от МВФ. Это будет возможно, если программа stand-by будет продлена на полгода.
Существует вероятность, что до конца текущего года Международный валютный фонд перечислит Украине не один, а два транша.
Это станет возможным при условии договоренностей сторон о продлении нынешней программы stand-by, заявил советник президента Олега Устенко в эфире телеканала Украина 24.
"Мы ждем, что транш, который должен прийти, будет в пределах около 750 млн долларов. То, что тоже обсуждается, - это возможность продления этой программы stand-by, в которой мы сейчас находимся, на полгода… И если да, то мы можем рассчитывать на то, что до конца года Украина сможет получить еще дополнительный транш от МВФ", - сказал Устенко.
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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украины выполнила все обязательства переде МВФ и собирается продолжить имеющуюся программу stand-by.
Сотрудничество Украины и МВФ
- В середине сентября миссия Международного валютного фонда начала свою работу по пересмотру программы stand-by в Украине.
- Представители МВФ должны оценить независимость Нацбанка, судебной и антикоррупционной реформ, проекта госбюджета на 2022 год.
- Очередной транш, который может получить Украина, составляет более $750 млн.
- Программа МВФ заканчивается в декабре этого года.