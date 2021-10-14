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У Зеленского заговорили о втором транше МВФ: названа сумма

14 октября 2021, 14:44
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Украина может получить дополнительный транш от МВФ. Это будет возможно, если программа stand-by будет продлена на полгода.

МВФ и деньги
МВФ может предоставить Украине еще один кредит / The Kiev Times

Существует вероятность, что до конца текущего года Международный валютный фонд перечислит Украине не один, а два транша.

Это станет возможным при условии договоренностей сторон о продлении нынешней программы stand-by, заявил советник президента Олега Устенко в эфире телеканала Украина 24.

"Мы ждем, что транш, который должен прийти, будет в пределах около 750 млн долларов. То, что тоже обсуждается, - это возможность продления этой программы stand-by, в которой мы сейчас находимся, на полгода… И если да, то мы можем рассчитывать на то, что до конца года Украина сможет получить еще дополнительный транш от МВФ", - сказал Устенко.

Смотрите видео: Украина получит от МВФ 2 миллиарда 700 миллионов долларов к годовщине Независимости

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украины выполнила все обязательства переде МВФ и собирается продолжить имеющуюся программу stand-by.

Сотрудничество Украины и МВФ

  • В середине сентября миссия Международного валютного фонда начала свою работу по пересмотру программы stand-by в Украине.
  • Представители МВФ должны оценить независимость Нацбанка, судебной и антикоррупционной реформ, проекта госбюджета на 2022 год.
  • Очередной транш, который может получить Украина, составляет более $750 млн.
  • Программа МВФ заканчивается в декабре этого года.
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