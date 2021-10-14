У Зеленского заговорили о втором транше МВФ: названа сумма

МВФ может предоставить Украине еще один кредит / The Kiev Times

Существует вероятность, что до конца текущего года Международный валютный фонд перечислит Украине не один, а два транша.

Это станет возможным при условии договоренностей сторон о продлении нынешней программы stand-by, заявил советник президента Олега Устенко в эфире телеканала Украина 24.

"Мы ждем, что транш, который должен прийти, будет в пределах около 750 млн долларов. То, что тоже обсуждается, - это возможность продления этой программы stand-by, в которой мы сейчас находимся, на полгода… И если да, то мы можем рассчитывать на то, что до конца года Украина сможет получить еще дополнительный транш от МВФ", - сказал Устенко.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украины выполнила все обязательства переде МВФ и собирается продолжить имеющуюся программу stand-by.

Сотрудничество Украины и МВФ