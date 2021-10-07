"Деньги любят тишину": Шмыгаль загадочно ответил на вопрос, получит ли Украина транш МВФ

Шмыгаль рассказал о сотрудничестве с представителями МВФ / УНИАН

Украина с представителями Международного валютного фонда собирается продолжить имеющуюся программу stand-by. Уже завершают подготовку меморандума на этот счет. Если всё пойдет по плану, Украина может получить кредит на 700 млн долларов или больше, заявил премьер Денис Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, Украина быстро трансформируется и выполняет ключевые условия международных финансовых организаций. Премьер отметил, что есть много проектов и хороших перспектив на следующий год, передает "НВ".

Выполняет ли Украина макропоказатели

По словам премьера, Украина выполнила все свои обязательства перед МВФ. Для этого были приняты законы для корпоративного управления, для судебной и антикоррупционной реформы, а также начата приватизация.

"Это ключевые показатели. Сотрудничество с нашими партнерами заключается в том, что мы получаем транши тогда, когда мы в этом нуждаемся", – сказал глава правительства.

Будет ли транш МВФ до декабря

Кстати, вопрос относительно того, получит ли Украина следующий транш от МФВ до декабря, Шмыгаль назвал "провокационным". Отметил, что не имеет полномочий делать какие-либо заявления на этот счет. Премьер добавил, что "деньги любят тишину".

"Деньги любят тишину, все это знают. Я не суеверный человек, но у нас очень плодотворный диалог. Сегодня идет миссия и я не имею полномочий делать какие-либо заявления по этому поводу", – отметил Шмыгаль.

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