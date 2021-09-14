Украина ожидает $750 млн от МВФ к декабрю, все условия выполнены – Шмыгаль

МВФ даст Украине транш размером 750 миллионов / УНИАН

В Кабмине ожидают, что помощь от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 750 миллионов долларов поступит в конце ноября – начале декабре. Украина выполнила все условия, предусмотренные в меморандуме, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Эта миссия будет завершающей в подготовке выдачи следующего транша. Мы выполнили все условия, все бенч-марковые показатели, которые были прописаны. Конец ноября – начало декабря – это дата, когда возможен транш МВФ", – сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

Шмыгаль добавил, что скорее всего миссия будет проходить онлайн из-за карантинных ограничений. Он объяснил, что после завершения миссии еще пять-семь недель будет проходить подготовка и заседание совета МВФ. После этого возможно получение транша.

Премьер подчеркнул, что в Кабмине не видят барьеров для получения транша. "На сегодня мы не видим барьеров, чтобы положительно завершить миссию и получить транш", – добавил Шмыгаль.

В конце августа МВФ предоставил Украине 2,7 миллиарда

23 августа МВФ направил в Украину 2,7 миллиарда долларов. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это был не кредит, а безвозвратная помощь. В правительстве отметили, что планируют направить эти средства на восстановление экономики в связи с пандемией коронавируса.

Также в Кабмине отметили, что эти 2,7 миллиарда никак не повлияют на получение транша в рамках программы stand by.

Что известно о получении Украиной очередного транша: