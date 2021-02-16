В Офисе президента после провальных переговоров с МВФ сделали новое заявление

Украина ожидает продолжения сотрудничества с МВФ / Reuters

Советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что техническая часть переговоров с МВФ продолжается.

По его словам, пока Украине не следует беспокоиться из-за заявления Международного валютного фонда.

"С Минфином более или менее понятно, что обсуждается, – параметры 2022 года, некоторые аспекты в этом году, но они не такие принципиальные, которые невозможно решить. Идет повестка с НБУ, там тоже более-менее все понятно, ощутимый прогресс был", - заявил Устенко, пишет НВ.

По словам Устенко, те вопросы, которые все еще обсуждаются с МВФ, связаны "с юридическими аспектами, а не с экономикой в ​​целом".

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"Я не вижу серьезных проблем, не думаю, что нам надо немедленно начать беспокоиться из-за заявлений со стороны МВФ. Во-первых, мы ожидаем, что сотрудничество будет продолжено. Во-вторых, страна в этом году находится на восстановительной траектории. Можно сколько угодно спорить, какой рост будет в этом году, но он очевидно будет", – подчеркнул советник президента.

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