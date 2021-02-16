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В Офисе президента после провальных переговоров с МВФ сделали новое заявление

16 февраля 2021, 22:52

По словам Устенко, представители Международного валютного фонда ведут переговоры с Украиной сразу по трем направлениям.

Украина ожидает продолжения сотрудничества с МВФ / Reuters

Советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что техническая часть переговоров с МВФ продолжается.

По его словам, пока Украине не следует беспокоиться из-за заявления Международного валютного фонда.

"С Минфином более или менее понятно, что обсуждается, – параметры 2022 года, некоторые аспекты в этом году, но они не такие принципиальные, которые невозможно решить. Идет повестка с НБУ, там тоже более-менее все понятно, ощутимый прогресс был", - заявил Устенко, пишет НВ.

По словам Устенко, те вопросы, которые все еще обсуждаются с МВФ, связаны "с юридическими аспектами, а не с экономикой в ​​целом".

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"Я не вижу серьезных проблем, не думаю, что нам надо немедленно начать беспокоиться из-за заявлений со стороны МВФ. Во-первых, мы ожидаем, что сотрудничество будет продолжено. Во-вторых, страна в этом году находится на восстановительной траектории. Можно сколько угодно спорить, какой рост будет в этом году, но он очевидно будет", – подчеркнул советник президента.

Сотрудничество Украины с МВФ – о чем ранее сообщал Главред:

  • Миссия Международного валютного фонда 12 февраля завершила свою работу в Украине. Результаты дискуссии свидетельствуют о том, что Киев не получит новый транш от кредитного донора. Переговоры будут продолжаться в дальнейшем, однако на данный момент стороны не смогли договориться о новом пересмотре кредитной программы stand by, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
  • Киев не может получить новый транш в рамках программы сотрудничества с МВФ из-за проблем с законом о Высшем совете правосудия и аспектов, связанных с опасениями Фонда касательно вмешательства в работу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
  • Для того, чтобы МВФ дал зеленый свет, также нужно принять внесенные в Раду поправки в закон об НБУ, финансовых учреждениях и отказе от государственного регулирования цен на энергетическом рынке, введенных этой зимой.

МВФ кредит МВФ Олег Устенко
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