УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

США дополнительно выделят Украине 300 млн долларов

19 января 2022, 22:59

Предоставление этой помощи Украины поддерживают как в Республиканской, так и в Демократической партии.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен / Фото Reuters

В 2022 году Соединенные Штаты Америки выделят Украине в рамках военной помощи дополнительные 300 миллионов долларов.

Об этом заявил 19 января Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции.

По словам главы Госдепа, эти средства должны быть направлены на усиление безопасности и обороны Украины.

При этом он подчеркнул, что предоставление этой помощи Украины поддерживают как в Республиканской, так и в Демократической партии.

Блинкен назвал это сигналом, который посылает американский Конгресс: что США продолжают поддерживать Украину в 2022 году.

Реклама

Визит Блинкена в Украину

Как известно, 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, а затем отправится в Берлин для переговоров с союзниками. Потом госсекретарь США поедет в Женеву на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Визит не был запланирован заранее, о нем стало известно только накануне. После агрессивных заявлений Кремля и новостей о скоплении российских войск на границе Вашингтон хочет скоординировать с Киевом усилия.

"Мы знаем, что у России существуют планы, как очень быстро еще больше приумножить войска на границе с Украиной. И это дает Путину возможность очень быстро принять и реализовать дальнейшие агрессивные действия против Украины", - заявил Блинкен.

Читайте такжеСША "по-тихому" выделили Украине 200 млн долларов военной помощи — CNN

Читайте также:

viber
новости США Энтони Блинкен новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «США дополнительно выделят Украине 300 млн долларов». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Взлетели цены на водку, пиво и вино: новая стоимость бутылки алкоголяВзлетели цены на водку, пиво и вино: новая стоимость бутылки алкоголя Гороскоп Таро на февраль 2022: Близнецы станут везунчиками месяцаГороскоп Таро на февраль 2022: Близнецы станут везунчиками месяца Гадания на Крещение 2022: на судьбу, исполнение желаний и суженогоГадания на Крещение 2022: на судьбу, исполнение желаний и суженого Приметы на 21 января: что нельзя делать в Емельянов день и как не попасть в бедуПриметы на 21 января: что нельзя делать в Емельянов день и как не попасть в беду Цены на бензин взвинтили: украинцам назвали новую стоимость на АЗСЦены на бензин взвинтили: украинцам назвали новую стоимость на АЗС
23:26

Порошенко после суда отправился "праздновать" в шикарный ресторан - СМИ

22:59

США дополнительно выделят Украине 300 млн долларовВидео

22:46

Клопотенко пояснил, почему украинцы "панически" боятся нового меню в школах

22:18

Соглашения по обороне и встреча с Зеленским: СМИ узнали о визите Эрдогана в Украину 3 февраля

22:11

Трагедия на Крещение: во время ныряния в прорубь утонул мужчина

Реклама
22:10

Магнитом притягивают бедность: какие крупы и продукты нельзя выбрасывать из домаВидео

21:41

Похитил и убил: подозреваемые в убийстве 11-летнего мальчика признались еще в одном преступленииВидео

21:37

"Турция знает свои интересы": Банковая приветствует план Эрдогана по диалогу Зеленского и Путина

21:34

"Без страха и упрека": Блинкен высказался о деле против Порошенко

21:28

Угроза военного вторжения России: Зеленский обратился к украинцам и призвал не паниковать

21:18

В Украину ворвется сильнейший циклон IDA с мощным морозомВидео

21:09

Стрельба в офис журналиста Гордона: в полиции поведали подробности

20:49

Украинские перевозчики в четверг выйдут протестовать к посольству Польши

20:37

Необыкновенное везение и большой успех до конца января: кто из знаков в списке счастливчиковВидео

19:54

В Минздраве подчитали потребность в COVID-вакцинах до конца 2022 года

19:27

Пробрался в дом и зверски зарезал: в Венгрии украинец жестоко убил украинцаВидео

19:07

Цены на хлеб в Украине не взлетят: Кабмин остановит серьезное подорожание продуктаВидео

19:03

Комаровский поведал, с какими признаками ОРВИ нужно немедленно бежать к врачу

18:46

У кого первого сдадут нервымнение

18:39

В Киеве обстреляли офис журналиста Дмитрия ГордонаВидео

Реклама
18:31

Арестович откровенно рассказал о причине своего увольнения

18:20

В Мариуполе Метинвест выдал 1,6 миллиона гривень стипендий

18:08

Как в Украине купить лекарства за 1000 гривен Зеленского: новые правилаВидео

18:07

Все для любимой: топ-3 самых верных мужей среди знаков зодиака

17:58

Мать двоих детей на Тернопольщине заставили вернуть 26 тысяч гривен помощи и оштрафовали в придачуВидео

17:40

В России хотят признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми: слово за Госдумой и ПутинымВидео

17:16

"На это направлены все усилия": Кулеба назвал условие завершения конфликта с РФВидео

17:08

США предложили России два пути решения конфликта с Украиной - БлинкенВидео

17:03

Более 127 тысяч войск у границ Украины и угроза ракетных ударов: в Минобороны узнали о планах РоссииВидео

17:00

Приметы на 21 января: что нельзя делать в Емельянов день и как не попасть в бедуВидео

16:40

Гаспар Ульель умер после падения со скалы - французскому актеру было 37 лет

16:23

В Киеве завершились переговоры Зеленского и госсекретаря США БлинкенаВидео

16:20

Гаспар Ульель сорвался со скалы - французского актера экстренно госпитализировали

15:58

"Бухим меньше ездить надо!": Николай Харьковский грубил и улыбался в лицо дочери погибшего в ДТПВидео

15:55

Угроза блокады пути Украины в НАТО и гарантии от США: в МИД России разразились условием ВашингтонуВидео

15:39

"Начинаются тяжелые времена": ЕС пригрозил РФ масштабными санкциями в случае расширения агрессииВидео

15:33

Висел посреди дороги: тело украинского заробитчанина нашли в Польше

15:28

Звезда сериалов Марш Турецкого и Каменская попала в реанимацию после пожара в ее квартире

15:22

Роман Цимбалюк. Жириновский раскрыл главную военную тайну РоссииВидеоблоги

14:27

"Большая стройка": Движение по вантовому мосту в Запорожье откроется через считанные дни

Реклама
14:21

Порошенко отпустили под личное обязательство и арестовали имуществоВидео

14:12

Умер редактор Vogue Андре Леон Телли

14:01

Мать неделю не пускала домой 11-летнюю дочь на Харьковщине: не давала даже переодетьсяВидео

13:36

Кабмин сократил срок действия COVID-сертификатовВидео

13:35

Подарят молодость и красоту: топ-8 незаменимых продуктов для женщин

13:25

Отказался общаться на русском – не взяли на работу в Киеве: в IT-фирме объяснились за скандалВидео

13:11

"Большая стройка" Зеленского возведет арены для Евробаскета в Киеве и Львове: как они будут выглядеть

12:48

Оля Полякова в красных ботфортах задрала ноги, лежа на столе

12:48

Дело Порошенко: сторонники пятого президента подрались с полицией возле судаВидео

12:36

Вторжение России в Украину может начаться в очень короткие сроки - БлинкенВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять