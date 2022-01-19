США дополнительно выделят Украине 300 млн долларов

Предоставление этой помощи Украины поддерживают как в Республиканской, так и в Демократической партии.
В 2022 году Соединенные Штаты Америки выделят Украине в рамках военной помощи дополнительные 300 миллионов долларов.
Об этом заявил 19 января Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции.
По словам главы Госдепа, эти средства должны быть направлены на усиление безопасности и обороны Украины.
При этом он подчеркнул, что предоставление этой помощи Украины поддерживают как в Республиканской, так и в Демократической партии.
Блинкен назвал это сигналом, который посылает американский Конгресс: что США продолжают поддерживать Украину в 2022 году.
Визит Блинкена в Украину
Как известно, 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, а затем отправится в Берлин для переговоров с союзниками. Потом госсекретарь США поедет в Женеву на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Визит не был запланирован заранее, о нем стало известно только накануне. После агрессивных заявлений Кремля и новостей о скоплении российских войск на границе Вашингтон хочет скоординировать с Киевом усилия.
"Мы знаем, что у России существуют планы, как очень быстро еще больше приумножить войска на границе с Украиной. И это дает Путину возможность очень быстро принять и реализовать дальнейшие агрессивные действия против Украины", - заявил Блинкен.
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