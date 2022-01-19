США дополнительно выделят Украине 300 млн долларов

Энтони Блинкен / Фото Reuters

В 2022 году Соединенные Штаты Америки выделят Украине в рамках военной помощи дополнительные 300 миллионов долларов.

Об этом заявил 19 января Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции.

По словам главы Госдепа, эти средства должны быть направлены на усиление безопасности и обороны Украины.

При этом он подчеркнул, что предоставление этой помощи Украины поддерживают как в Республиканской, так и в Демократической партии.

Блинкен назвал это сигналом, который посылает американский Конгресс: что США продолжают поддерживать Украину в 2022 году.

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Визит Блинкена в Украину

Как известно, 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским, а затем отправится в Берлин для переговоров с союзниками. Потом госсекретарь США поедет в Женеву на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Визит не был запланирован заранее, о нем стало известно только накануне. После агрессивных заявлений Кремля и новостей о скоплении российских войск на границе Вашингтон хочет скоординировать с Киевом усилия.

"Мы знаем, что у России существуют планы, как очень быстро еще больше приумножить войска на границе с Украиной. И это дает Путину возможность очень быстро принять и реализовать дальнейшие агрессивные действия против Украины", - заявил Блинкен.

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