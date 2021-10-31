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Стало известно, как изменится курс валют до конца 2021 года

31 октября 2021, 17:48
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Евро до конца года может существенно вырасти.

Курс валют
Курс валют зависит от пандемии коронавируса / УНИАН

Руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний сделал прогноз курса валют до конца текущего года. По его словам, гривна может ощутить удар как раз на конец 2021-ого, пишет Сегодня.

Эксперт утверждает, что национальная валюта Украины до конца года достигнет 27,12 или даже 27,5 по отношению к доллару.

При этом евро может подскочить до 31,7 или даже до 32,2.

"Такая "перезарядка" инвесторов вряд ли изменит глобальный тренд гривны: она имеет высокие шансы на продолжение роста благодаря жесткой монетарной политике и повышенным темпам роста мировой экономики", - отметил эксперт.

Между тем, специалист утверждает, что давление на гривну оказывает карантин и его ограничения.

Ранее сообщалось, что курс доллара в Украине в октябре может достичь рекордно низкой отметки с начала года, а именно - 26,2 грн за доллар. Такой прогноз озвучил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. К слову, в начале 2021-го курс доллара к гривне составлял 28,4 грн/$, а по состоянию на 28 сентября курс доллара НБУ снизился до 26,5 грн/$.

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