Стало известно, как изменится курс валют до конца 2021 года

Евро до конца года может существенно вырасти.
Руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний сделал прогноз курса валют до конца текущего года. По его словам, гривна может ощутить удар как раз на конец 2021-ого, пишет Сегодня.
Эксперт утверждает, что национальная валюта Украины до конца года достигнет 27,12 или даже 27,5 по отношению к доллару.
При этом евро может подскочить до 31,7 или даже до 32,2.
"Такая "перезарядка" инвесторов вряд ли изменит глобальный тренд гривны: она имеет высокие шансы на продолжение роста благодаря жесткой монетарной политике и повышенным темпам роста мировой экономики", - отметил эксперт.
Между тем, специалист утверждает, что давление на гривну оказывает карантин и его ограничения.
Ранее сообщалось, что курс доллара в Украине в октябре может достичь рекордно низкой отметки с начала года, а именно - 26,2 грн за доллар. Такой прогноз озвучил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. К слову, в начале 2021-го курс доллара к гривне составлял 28,4 грн/$, а по состоянию на 28 сентября курс доллара НБУ снизился до 26,5 грн/$.