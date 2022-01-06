Стало известно, каким будет курс доллара после Рождества

Обменники не порадуют украинцев / telegraf.com.ua

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к доллару на понедельник, 10 января.

Как сказано на сайте банка, украинская валюта по отношению к доллару стоит 27,50.

Это значит, что гривня снова ослабла по сравнению с предыдущим показателем. Доллар понизил ее на 4 копейки.

Между тем, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 31,11 грн/евро. По отношению к этой валюте гривня ослабла на 7 копеек.

Также на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 в четверг, 6 января, котировки гривни к доллару установились на уровне 27,49/27,51 грн/долл., к евро - на уровне 31,11/31,13 грн/евро.

Напомним, ранее финансовый аналитик Сергей Сароян заявил, что низкие темпы роста экономики Украины в 3,6% в 2022 году, заложенные в прогнозе Минэкономики свидетельствуют о том, что страна зависит от экспорта сырья и сельхозпродукции.

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