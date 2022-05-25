Стоимость бензина резко взлетела: в Украине вернут госрегулирование цен

Цены на бензин / УНИАН

В Украине образовался настоящий топливный кризис. После резкого поднятия цены на топливо власти обратно собираются вернуть госрегулирование цен на бензин и дизтопливо.

Как сообщил заместителя министра экономики Денис Кудин во время круглого стола Energy Club, его введут снова, когда дефицит топлива на украинском рынке исчезнет.

"Мы упразднили ценовое регулирование временно. Цена выросла - до уровня мелкой группы. Собственно, мы так и прогнозировали. Но это не значит, что правительство позволит заниматься мародерством", - сказал Кудин, сообщив о проверках отдельных предприятий, продававших бензин по необоснованно высоким ценам.

По словам Кудина, госрегулирование вернут в том или ином виде, когда дефицит топлива на украинском рынке исчезнет.

"Лаг снабжения, время от контрактирования до вывоза в Украину может быть до 30 дней. Есть примеры, когда крупные операторы ввезли горючее в Констанцу (порт в Румынии - прим. ред.) еще месяц назад, и до сих пор не весь этот объем въехал в Украину", - сказал он.

Именно по этой причине, как объясняет Кудин, как только ситуация нормализуется, ценовое регулирование на рынок вернется.

Цены на бензин в Украине

Так, бензин А-95+ дешевле всего можно купить на АЗС UPG – 49,00 грн./л.

Бензин А-92 есть только у некоторых операторов АЗС. На заправках Катрал этот вид топлива стоит 43,00 грн./л., на БРСМ-Нафта – 47,99. Укрнафта и АВИАС предлагают 92-й по 49,00 грн./л, а ОККО – по 50,00 грн./л.

Стоимость дизтоплива варьирует от 54,99 грн./л на БРСМ-Нафта и 55,00 грн./л на АЗС Укрнафта и АВИАС, до 58,00 грн./л – на Укргаздобыча и KLO.

Дешевле всего автогаз можно купить на UPG – 34,00 грн./л.

Регулирование цен на топливо

Правительство Украины на период действия карантина ввело госрегулирование цен на АЗС, установив предельные уровни торговой надбавки к средней цене реализации топлива. Последние значения: бензин – не выше 6,5 грн/литр, дизельное топливо – не более 7 грн/литр.

Кабмин также разрешил АЗС без ограничений устанавливать цену на "брендовое премиальное" топливо при условии, что они также продают горючее по регулируемым государством ценам. В ином случае розничные цены "брендового" топлива не должны превышать регулируемые государством цены больше чем на 5%.

С середины марта Верховная Рада обнулила акциз на нефтепродукты и снизила ставки НДС до 7% с 20%.

Обнародование министерством средних цен литра ДТ и бензина происходит трижды в месяц.

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