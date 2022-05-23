Цены на бензин и дизель в Украине бьют рекорды после отмены ограничений

Цены на бензин / ua.depositphotos.com

Цены на бензин и топливо в Украине с каждым днем все выше. После отмены ограничений по цене сети АЗС обновляют прайсы.

Сети АЗС 19 мая резко подняли цены на бензин и дизельное топливо после публикации постановления Кабмина об отмене государственного регулирования.

Цены на бензин взлетели 51-52 гривен за литр, на дизтопливо до 57-58 гривен.

По данным мониторинга Консалтинговой группы А-95, средние розничные цены на бензин 23 мая:

А-95 составляют 50,84 гривен за литр (+3,35 гривен),

А-95+ - 51,51 гривен за литр (+3,50 гривен),

Дизельное топливо - 56,49 гривен за литр (+3,89 гривен),

Автогаз - 39,24 гривен за литр (+0,20 гривен).

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Регулирование цен на топливо

Правительство Украины на период действия карантина ввело госрегулирование цен на АЗС, установив предельные уровни торговой надбавки к средней цене реализации топлива. Последние значения: бензин – не выше 6,5 грн/литр, дизельное топливо – не более 7 грн/литр.

Кабмин также разрешил АЗС без ограничений устанавливать цену на "брендовое премиальное" топливо при условии, что они также продают горючее по регулируемым государством ценам. В ином случае розничные цены "брендового" топлива не должны превышать регулируемые государством цены больше чем на 5%.

С середины марта Верховная Рада обнулила акциз на нефтепродукты и снизила ставки НДС до 7% с 20%.

Обнародование министерством средних цен литра ДТ и бензина происходит трижды в месяц.

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