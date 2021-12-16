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Тарифы на холодную воду подскочат: когда и на сколько украинцы заплатят больше

16 декабря 2021, 11:35

За счет увеличения стоимости электроэнергии в Украине могут увеличить тариф на холодную воду.

вода
Украинцев предупредили о росте тарифов на холодную воду / УНИАН

Повышение тарифов на электроэнергию может привести в 2022 году к повышению платежек на холодную воду, в себестоимости которой электроэнергия занимает до 40%.

Как рассказали в ассоциации Укрводоканалэкология, на сегодня стоимость электроэнергии для водоканалов в Украине сегодня одна из самых высоких в Европе, а услуги водоснабжения в 5 раз дешевле, чем в Европе, говорится в материале 112ua.tv.

В чем причина роста тарифов на холодную воду

Эксперты подчеркнули, что цена электроэнергии при ее покупке на сегментах рынка в сравнении с ценой, заложенной в действующий тариф, выросла в 1,6 раза.

Сегодня водоканалы покупают электроэнергию по 4,5 грн/кВт без НДС (а некоторые даже по цене 5,52 грн/кВт без НДС), тогда как в тарифах заложена стоимость 2,8 грн/кВт без НДС.

Еще одним фактором роста тарифов явлестя ожидаемое повышение стоимость передачи и распределения электроэнергии на 20%.

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Повышение тарифа на холодную воду: прогноз

Только за счет увеличения стоимости электроэнергии в себестоимости услуг необходимо увеличить тариф на холодную воду минимум на 28%, говорят в ассоциации Укрводоканалэкология.

Там подсчитали, что в среднем дополнительная нагрузка на одну семью по услугам водоснабжения и водоотведения (канализация) составит около 50 грн в месяц.

  • В нынешнем году средневзвешенные траты семьи из трех членов на оплату холодной воды составили 159,06 грн/месяц;
  • При нынешнем повышении платежка возрастет до порядка 200 грн/месяц.

Если этого не произойдет, водоканалы будут вынуждены принять решение о переходе на почасовую подачу воды, по графику, предупредили в ассоциации.

Водоканалы уже подали проекты новых тарифов в НКРЭКУ. Ожидается, что комиссия может рассмотреть повышение тарифов на будущей неделе.

Новые тарифы на воду: к чему готовиться

Стоит отметить, что электроэнергия – не единственная причина, из-за которой возросла себестоимость услуг водоснабжения и водоотведения, а соответственно и возникла необходимость в повышении тарифов. Отмечается значительный рост цен на реагенты, говорится в материале.

По результатам 9 месяцев у ряда предприятий фактические траты на реагенты предприятий превысили плановый уровень на 95%.

Отказ от повышения тарифов на холодную воду до конца года грозит перебоями в ее поставке в ряд регионов. Водоканалы будут вынуждены перейти на почасовую подачу воды, по графикам, добавили в ассоциации Укрводоканалэкология.

Читайте такжеВ Украине анонсировали резкое снижение тарифа на газ: кому повезет платить меньше

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидается новый рост коммунальных тарифов. Уже в 2022 году цены на услуги ЖКХ существенно увеличатся.

Газ до декабря 2022-го подорожает на 20%, говорится в опубликованном консенсус-прогнозе Министерства экономики.

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