Тарифы на комуналку взлетят: в Нацбанке назвали причину и сроки

Украинцев предупредили о росте ЖКХ-тарифов / УНИАН

Увеличение мировых цен на энергоносители грозит ростом жилищно-коммунальных тарифов в Украине.

В Национальном банке пояснили, что прогноз инфляции на 2022 год увеличился с 5% до 7,7%.

Причина роста ЖКХ-тарифов

В документе уточняется, что цены на энергоносители будут оставаться высокими дольше, чем прогнозировалось, что приведет к давлению на производственные затраты бизнеса и потребует постепенной коррекции тарифов на ЖКУ.

Еще одним фактором названо продолжение ценового давления со стороны стран торговых партнеров Украины, у которых инфляция только приближается к пиковым значениям.

В учреждении назвали пересмотр тарифов на Украине одним из важнейших проинфляционных рисков. В то же время, там считают, что отсрочка такого решения будет создавать ценовое давление в будущем.

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"Приведение тарифов к экономически обоснованным уровням устранит в энергетическом секторе дисбалансы, но создаст инфляционное давление и приведет к ухудшению ожиданий. В то же время отсрочка решений по тарифам будет создавать квазифискальные дисбалансы и ценовое давление в будущем", – говорится в сообщении.

Когда планируют обуздать инфляцию

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, в 2022 году инфляция замедлится, но вернется к цели 5% лишь в 2023 году.

В то же время более быстрому замедлению инфляции помешали перенос на стоимость товаров и услуг дальнейшего роста мировых цен на энергоносители и давление со стороны других производственных расходов бизнеса, в том числе и на оплату труда. Также сохранялось влияние устойчивого потребительского спроса.

"Мировые цены на энергоносители будут оставаться выше дольше, чем ожидалось ранее. Это не только будет давить на производственные расходы бизнеса, но и потребует постепенной коррекции тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Сохранится и значительное ценовое давление со стороны стран – торговых партнеров Украины, в которых инфляция лишь приближается к пиковым значениям. В дальнейшем будут реализовываться вторичные эффекты от роста производственных затрат бизнеса на сырье и оплату труда", - сказал глава Нацбанка.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в 2022 году в Украине ожидается новое повышение коммунальных тарифов.

По данным Ассоциации водоканалов, поставщики терпят убытки в связи с ростом тарифов на электроэнергию и зарплат.

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