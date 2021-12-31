Тарифы взвинтят вдвое: украинцы узнали мрачный прогноз по росту цен на коммуналку

/ УНИАН

С учетом снижения транзита российского газа через территорию Украины и прогноза по цене на "голубое топливо" в 500-550 долларов, цена на газ в 2022 году в Украине может существенно повысится.

Как подчеркнул в комментарии Главреду директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, при самом оптимистическом сценарии цена на газ как минимум может увеличиться вдвое.

"При пессимистическом она может быть еще выше ввиду привязки цен к европейскому рынку. Собственно, этот сценарий уже реализуется в промышленности, которая платит по 40 долларов за куб - в этом случае можно говорить о цене для населения в 15-17 гривен за кубометр", - пояснил он.

Эксперт не исключил, что в 2022 году тарифы на электроэнергию для населения подскочат до 2,5 гривен за киловатт.

"В середине лета, дабы не нагнетать ситуацию в обществе, тариф на электроэнергию могут установить на уровне 2,5 гривны, после чего его "снизят" до 2 гривен и "забудут" про тех, кто отапливает электроэнергией, как это сделали в 2021 году. Тем более, что уже сейчас предельный экономически обоснованный тариф называют на уровне 3,5 гривны", - отметил он.

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Землянский добавил: "В газовой и энергетической сфере украинцев ждет рост тарифов - это и будет ключевой тенденцией следующего года. Тем более, что для этого есть объективные причины в виде цен на газ, уголь".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в 2022 году в Украине ожидается новое повышение коммунальных тарифов.

По данным Ассоциации водоканалов, поставщики терпят убытки в связи с ростом тарифов на электроэнергию и зарплат.

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