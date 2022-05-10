Топливный кризис: в Кабмине назвали новую цену на бензин и дизель

В Украине прогнозируют рост цен на АЗС / УНИАН

Представители правительств Украины им Польши, логистические предприятия и компании, управляющие топливной инфраструктурой, наработали практические решения по преодолению кризиса, сложившегося на топливном рынке Украины, сообщило Минэкономики в понедельник по итогам участия 1-го вице-премьера – министр экономики Юлии Свириденко в энергофоруме в Варшаве.

"Потенциальная возможность включения в Польский ресурс нефтепродуктов из США, региона Амстердам-Роттердам-Антверпен (АРА), немецких, скандинавских и балтийских нефтеперерабатывающих заводов. Доставляться горючее будет комбинированными видами транспорта через Польшу", – назвала одно из них Свириденко.

Помимо того нарабатываются технические возможности для увеличения перевалки необходимых объемов, и уже есть подтверждение одной из ведущих польских компаний PERN SA относительно дополнительных мощностей.

Стороны также договорились о синхронизации графиков работы АО "Укрзализныця" и польской PKP, которые теперь в оперативном режиме смогут оперативно решать проблемные вопросы.

По словам Свириденко, эти решения позволят уже в ближайшее время доставлять топливные ресурсы быстрее, что приведет к уменьшению очередей на украинских АЗС.

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Новая цена на бензин

Бензин должен опуститься в цене менее 40 гривен за литр, а дизель не должен стоить больше 43 гривен.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на информацию, полученную в команде первой вице-премьера Юлии Свириденко.

Ранее сообщалось о том, что в Украине изменят формулу расчета предельной цены на бензин. Это будет сделано так, чтобы АЗС снова стало выгодно продавать топливо. В то же время для заправок снизят ставку НДС с 20% до 7%.

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