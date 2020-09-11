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Трамп и его команда заставляли Украину покупать сверхдорогой газ: расследование Time

11 сентября 2020, 12:42

Только на бурении месторождений и поставках сжиженного газа американские компании должны были заработать более 20 млрд долларов в течение нескольких лет.

Мари Йованович, Рик Перри и Майкл Блейзер в столице Украины
Мари Йованович, Рик Перри и Майкл Блейзер в столице Украины / Посольство США в Киеве / Time

Украина была готова покупать сверхдорогой американский сжиженный газ для того, чтобы задобрить администрацию президента США. Об этом говорится в расследовании издания Time.

Как уточняет издание, бывший министр энергетики США Рик Перри всеми силами продавливал сделку между Киевом и американской компанией Louisiana Natural Gas Exports, которая была создана в 2018-м году и не обладала правами на разработку месторождений, не обладала активами, трубопроводами, танкерами, экспортным терминалом и какой-либо историей сделок. В итоге давление завершилось тем, что Украина в мае 2020-го года подписала меморандум о поставках американского сжиженного газа в Украину.

Его цена должна была быть значительно дороже реверсного газа, закупаемого на европейских биржах, так как этот газ пришлось бы доставлять из США по морю танкерами, после чего разжижать на польских терминалах и переправлять по трубам в Украину.

Сделка на 20 млрд

Time уточняет, что Перри был одним из представителей Дональда Трампа, которые проводили теневую политику Белого дома в отношении Украины с целью навредить сопернику Трампа на предстоящих выборах, демократу Джо Байдену. Заключение сделки между луизианской компанией и Украиной должно было принести миллиарды долларов сторонникам и спонсорам президента США. Перри, представлявший на переговорах несколько американских кампаний (в том числе Energy Transfer из Техаса, где Перри работал до и после своего пребывания в Вашингтоне), планировал заключить с Киевом несколько сделок, самая крупная из которых стоила около 20 миллиардов долларов.

"Наше расследование показывает, как в погоне за энергетическими прибылями в Украине смешивались деньги и политика на самом высоком уровне администрации Трампа. Перри продвигал деловые интересы своих друзей и политических союзников. Украинцы, в свою очередь, стремились использовать планы Перри для продвижения своих национальных интересов", - пишет Time, уточняя, что успех или провал сделок будет зависеть от того, кто победит осенью на президентских выборах в США.

Иными словами, Киев поставил заключение сделки на паузу, выжидая, кого американские избиратели посадят в кресло Овального кабинета – Трампа или Байдена.

Первые контракты

По словам спикеров издания, украинские власти стремились в той или иной степени коррумпировать Вашингтон, заинтересовать в коммерческом или личном плане для того, чтобы добиться расположения. Одним из предложений от украинской стороны стало предложение забрать 49% украинской ГТС, прибыль от которой ежегодно приближается к $2 млрд. Этим предложение Киев привлек внимание Перри, однако заинтересовала министра энергетики гораздо более выгодная перспектива продажи американского сжиженного газа. По замыслу чиновника, разжиженный в польских терминалах газ будет хранится в украинских ГТС, после чего переправляться на продажу в Европу.

Читайте такжеГлава Минэнергетики США проталкивал в совет Нафтогаза человека Януковича - AP"Потенциал Украины потрясающий", - сказал Перри участникам круглого стола в Украине в 2018-м году. Вскоре после этого официальные лица Министерства энергетики начали вводить новые термины для американского СПГ, называя его "газом свободы" и "молекулами свободы", пытаясь продавать его по всему миру. В конечном итоге Перри со своим энергетическим евангелизмом и его любимыми учениками сразу стал лидером в Украине. В мае 2019 года президент Трамп отправил его в Киев для участия в инаугурации нового президента Украины Владимира Зеленского. Во время встречи в тот день Перри сделал то, чего не ожидали его кураторы в посольстве США, несмотря на их обширное планирование переговоров. Перри протянул Зеленскому листок бумаги и попросил прочесть, при этом объяснив, что в записке содержится список имен "людей, которым он доверяет", - говорится в статье.

"Хотите дружить? Сделайте это!"

Time уточняет, что в этом списке было имя не только Роберта Бенша, представлявшего интересы Louisiana Natural Gas Exports, но и Майкла Блейзера, старого друга Перри. Уже спустя месяц, в июне 2019 года, Блейзер заключил первый контракт в Украине – получив лучшую лицензию на бурение для добычи нефти и газа. Его компания получила право на разработку части крупнейших нефтегазовых месторождений Украины в течение следующих 50 лет. По версии издания, такое соглашение потенциально сулит Блейзеру прибыли в миллиарды долларов.

Особо остро вопрос стал, когда Трамп заморозил финансовую поддержку Украине на 400 миллионов долларов. Перри и Бенш активно продавливали идею поставок среди украинских чиновников и руководителей энергетического сектора. Один из них, близкий к переговорам, вспоминает: "По сути, они сказали: Если вы хотите, чтобы мы были друзьями, вы должны сделать это".

Несмотря на то, что Нафтогаз посоветовал правительству не заключать газовую сделку с компанией из Луизианы, от идеи в США не отказались. Представители LNGE встретились с преемником Перри на посту министра энергетики Дэном Бруйеттом (он также из Луизианы – ред.). "Он сказал нам, что они все еще на 100% стоят за сделкой", - заявил один из представителей LNGE, присутствовавший на той встрече. После этой встречи правительство Зеленского своим распоряжением назначило Бенша членом правления Нафтогаза, а спустя два дня замминистра энергетики Украины объявил, что Киев согласился на крупную сделку по СПГ с американцами. Партнер США по сделке: Louisiana Natural Gas Exports.

В 20-страничном документе, известном как Меморандум о намерениях, обе стороны изложили приблизительные условия сделки: Украина согласится принимать поставки газа из Луизианы в течение следующих 20 лет. Объемы поставок значительные и составляют 5,5 млрд кубометров в год.

Срыв переговоров

Однако на заключительной стадии переговоров сделка столкнулась с серьезными проблемами. Украинские власти начали ее тормозить, так как к тому времени рейтинги одобрения Трампа резко упали и его шансы переизбраться стали выглядеть малореальными. Как указывает источник, присутствовавший на переговорах, Киеву намекнули, что сделка, если она состоится, очень не понравится Байдену-президенту и станет "разрушительной для отношений". После этого властями Украины были приняты еще несколько шагов – Бенш так и не занял место в совете Нафтогаза официально; более того, сам НАК обжаловал выдачу лицензий Майклу Блейзеру в суде. Правительство Украины, которому принадлежит 100% Нафтогаза, отказалось вмешиваться в судебный процесс, что помешало реализации нефтегазовых проектов Блейзера.

"Так что сделка на 20 миллиардов долларов мертва? Не обязательно. Украинцы, похоже, ждут, куда повернутся политические ветры в ноябре. Если Трамп выиграет еще один срок, некоторые украинцы предполагают, что сделка Перри может вернуться к жизни. "Подождите три месяца, а потом посмотрите, что произойдет", - говорит чиновник, участвовавший в обсуждениях в Киеве. "Это очевидные политические вещи. Не нужно быть гением, чтобы понять эту логику", - резюмирует издание.

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