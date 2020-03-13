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Украина решила купить у США газа больше, чем помещается в терминалы

13 марта 2020, 19:43

Контролировать проект намерен лично президент Владимир Зеленский.

Украина решила купить у США газа больше, чем помещается в терминалы
Украина решила купить у США газа больше, чем помещается в терминалы / УНИАН

Власти Украины договорились с США о поставках сжиженного газа объемом 6-8 млрд куб. м/год. Поставки пройдут через польские терминалы – однако на данный момент те просто не в состоянии транспортировать такой объем.

Таким образом Украина надеется стать крупным европейским хабом.

"Мы уже подписали письмо о намерениях (LOI) с американской компанией Louisiana natural gas Exports, Inc. Более того, они готовы были подписать меморандум с конкретными цифрами и обязательствами, но нам чисто юридически необходимо некоторое время на отработку всех вопросов, чтобы уполномочить соответствующие органы на подписание такого контракта", – цитирует Интерфакс-Украина замминистра энергетики и защиты окружающей среды Константина Чижика.

Операторами данных поставок должны стать либо Магистральные газопроводы Украины, либо Нафтогаз Украины. Контролировать проект намерен лично президент Владимир Зеленский.

Читайте такжеЧем опасен для Украины американский газЧижик уже похвастался, что этот проект, который призван обеспечить независимость Европы от России, имеет беспрецедентный геополитический масштаб.

"С экономической точки зрения то, о чем мы говорим, означает, что Украина будет не просто хабом, куда газ будет входить, чтобы потом разойтись по Европе. Речь идет о вхождении Украины как государства в капитал всей цепочки: от добычи газа в США до его продажи в Европу", – пояснил замминистра.

Все пока упирается в Польшу.

"Но сейчас польский маршрут позволяет транспортировать до 2 млрд куб. м газа. Необходима реконструкция и продление газопровода с польской стороны. Также в ее планах строительство нового LNG-терминала", - заявил Чижик.

Читайте такжеЧетыре недоразумения, или Зачем Украине газ из США в 2,5 раза дороже европейскогоПоэтому, по прогнозам чиновника, на запуск проекта понадобится около двух-трех лет. Пока же американцы решают вопрос участия Польши в данном проекте.

Ранее эксперт и глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя переговоры с Вашингтоном, заявил, что добиться каких-то договоренностей у Киева выйдет только в том случае, если цена на транспортировку будет адекватной, а стоимость поставки — ниже  европейской.

Закупки газа и курс доллара в Украине

Ранее президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой в комментарии Главреду отметил, что Украине стоит отложить любые закупки газа – желательно хотя бы месяца на три. В противном случае, отметил он, это резко приблизит катастрофу для гривны.

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