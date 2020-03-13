Все плохо, но еще не катастрофа: почему валится гривна, и чего ждать дальше

Экономист рассказал об ошибке НБУ, которая привела к падению курса гривны / Iamir.info

Протягом останніх днів гривня щодоби втрачає приблизно 30 копійок по відношенню до долара. Головна причина нинішньої девальвації української національної валюти була передбачуваною і полягає у вилученні іноземного капіталу з української економіки іноземцями та українськими громадянами, які купували облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) протягом 2019 року під дуже високі відсотки (20%).

Такі привабливі відсотки, яких немає ніде в світі (більше 3-4% немає навіть у Латинській Америці, а у нас ніколи не було вище за 12-13%), спонукали іноземців заводити в Україну валюту, продавати її на внутрішньому ринку і за гривні купували ОВДП. Тому відбувався притік капіталу, через що укріплювалася гривня, бо продаж валюти перевищував попит на неї. Навіть НБУ скуповував частину цієї надлишкової валюти і збільшував свої резерви.

Читайте такжеУкраину может ждать полный крах уже через две неделиОднак НБУ припустився серйозної помилки, коли допустив укріплення гривні таким штучним способом. Потрібно було закуповувати всю валюту, яка є надлишковою, а курс утримувати стабільним. Це б усім дало спокій і впевненість. Адже, коли спекулянти, що скуповують ОВДП, є ситуативними інвесторами. Коли сприятлива ситуація закінчується, вони починають виводити свій капітал з країни, в ОВДП якої вкладалися. Дехто і в Україні непогано збагатився на цих шалених відсотках, в тому числі дехто з інсайдерів та влади…

Крім того, НБУ мав встановити запобіжники, які б обмежили можливість вилучати швидкими темпами іноземний капітал з української економіки. Інші країни, наприклад, на такий випадок запроваджували штрафи, що обмежувало відтік капіталу з цієї країни.

У нас відтік розпочався, бо відсоток по ОВДП знизили з 20-ти до 9-ти. Реакцію іноземців було легко передбачити: вони стали швидко позбуватися цих облігацій, а їм, відповідно, Україна почала повертати і вкладені гроші, і відсотки. Зараз потрібно випускати нові облігації, щоб профінансувати повернення боргів за старими, а їх ніхто вже не хоче купувати.

Друга причина того, що іноземці почали вилучати валюту – це ситуація на світових ринках. Спекулятивний капітал розуміє, що через події в Китаї почнуть валитися економіки країн "третього світу", таких як Україна, тому спекулянти починають забирати свої гроші і тікати з таких країн. Розповсюдження коронавірусу спрацювало на зростання ризиків інвестицій, тому інвестори зараз вкладають гроші в облігації США і золото.

За таких обставин вкрай важливо не допустити паніки. НБУ може це забезпечити, відповідні ресурси в нього є. Певні заходи має вжити і уряд, але поки що прем’єр не бачить проблем і запевняє, що все гаразд...

Однак чомусь забувають, що вже у квітні наступає період закупівлі газу, що означає великі валютні витрати по імпорту. А коли відбувається відтік валюти з країни, і наближається такий важливий період, слід вживати екстраординарних заходів. Наприклад, слід спробувати перенести терміни початку закупівлі газу, зазначені в договорі, хоча б на три місяці (можливо, тоді й газ коштуватиме дешевше).

Читайте такжеГотовимся к апокалипсису: Украина возвращается в хаос и дефицит 91 годаПлюс НБУ має подумати, як пригальмувати відтік капіталу та скоротити внутрішні імпортні потреби (наприклад, тимчасово на декілька місяців припинити закупівлю імпортних автомобілів і техніки для місцевих і центральних органів влади, це буде суттєва економія валюти). Тобто потрібно трошки збити попит на валюту, щоб ресурсів у НБУ вистачило. Ситуація складна, але поки що не катастрофічна.

Історія з коронавірусом не буде тривалою. Звісно, в Україні через карантин знизиться активність бізнесу в певних секторах. Думаю, торгівля рудою та іншою сировиною впаде, а от ціни на зерно, навпаки, можуть зрости. Все це теж може послаблювати гривню відносно до долара. Дай бог, щоб це відбувалося повільно і не безкінечно. Бо інакше знову суттєво впаде платоспроможність населення, а бізнес буде змушений переглядати свої стратегії і підлаштовуватися під умови, до яких він зараз неготовий. Все це може спричинити певну кризу, нульові темпи росту, а також зниження рівня життя українців.

Якщо НБУ і уряд зможуть взяти ситуацію під контроль і збити попит на валюту на внутрішньому ринку, зокрема, скоротивши імпорт з-за кордону, гривню дещо вдасться стабілізувати, однак незначне просідання по відношенню до долара продовжиться. На скільки вона може знецінитися, буде залежати від надто багатьох чинників, аби якісь цифри вже зараз можна було спрогнозувати.

Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ, екс-міністр економіки України, спеціально для Главреду